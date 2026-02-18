英超｜阿迪达赛后座驾被拦截索签名 指责「签名猎人」动机不纯

阿仙奴领队阿迪达（Mikel Arteta）近日透露，在周日足总杯战胜韦根后，他驾车离开酋长球场时，遭到一名球迷的持续骚扰，令他感到很不自在。他直言，虽然乐意与球迷互动，但必须警惕那些出于「错误理由」索取签名的「职业签名猎人」。

点击观看片段

🚨💣 Heartbreaking scenes outside the stadium after Arsenal’s win over Wigan Athletic last night 💔😔



A devoted Arsenal fan, holding his young son’s jersey, begged Mikel Arteta for an autograph as the manager walked to his car.



Arteta looked over, said nothing, got in, and… pic.twitter.com/SfmsdNEMgP — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 16, 2026

座驾被困 携家人遭骚扰

社交媒体上流传的影片显示，赛后阿迪达与家人一同驾车离开球场时，被困在车龙中。此时，一名球迷走近其座驾，持续要求他摇下车窗为球衣签名。阿迪达对该名球迷的要求未予理会。

事件引发外界对球员及职员安全的关注。事实上，这类以转售明星签名纪念品图利的「职业签名猎人」，早已成为各大球会的一大安全隐患。阿仙奴早在三年前，已因应此类风险，重新检讨了球员及职员周边的保安措施。

阿迪达：必须划清界线

对于这次不快的经历，阿迪达在记者会上详细作出回应。他首先强调自己一向乐意与真正的球迷互动：「我一直尝试保持尊重，我也乐于尽可能地为球迷签名和拍照，我认为这是我们职责的一部分，但出于安全考虑，有些事情我们必须尊重。特别是当某些人这样做时，他们并非出于正当的理由。」

他更忆述其妻子上次亦遇到类似事件，并被传媒不公地报导，因此他认为在某些情况下，他们需要得到保护。他坦言：「如果没有保护，我们会感到不自在，你甚至无法离开你的座驾，感觉非常不舒服。但我会坦然面对这一切。」

