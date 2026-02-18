欧联｜PSG 3：2戏剧反胜摩纳哥 安帅26分钟换走丹比利成关键

欧联附加赛上演「法国打吡」，由摩纳哥主场对巴黎圣日耳门。今场上半场已出现4个入球，摩纳哥早段领先两球，以为形势大好之际，半场被PSG扳平。摩纳哥更于46分钟起踢少个，最终PSG由后备上阵的杜伊射入奠胜球，首回合以3：2反胜十人摩纳哥，主帅安历基于26分钟果断换走丹比利成为关键。

摩纳哥先入两球

摩纳哥曾在去年11月的法甲赛事中于主场击败过PSG，今仗开局亦顺风顺水。开赛仅1分钟，科拿巴洛根（Folarin Balogun）接应左路传中头槌破网，为摩纳哥先开纪录。18分钟，巴洛根再度建功，接应直线后单刀射破沙科诺夫（Matvey Safonov）十指关，攻入个人今季第10个入球，助主队拉开比数至2：0。

PSG 3：2戏剧反胜摩纳哥。法新社

杜伊后备上阵梅开二度。美联社

丹比利于26分钟被换走。法新社

杜伊26分钟入替丹比利后梅开二度

PSG在22分钟曾获12码，但中场域天拿（Vitinha）主射被对方门将高汉（Phillip Kohn）扑出。26分钟，PSG主帅安历基（Luis Enrique）果断换人，由迪斯亚杜伊入替奥士文尼丹比利（Ousmane Dembele）。后备上阵仅3分钟的杜伊随即于29分钟建功，在禁区内窄角度抽射撞柱入网，为PSG追成1：2。41分钟，杜伊远射被门将挡出不远，阿舒拉夫（Achraf Hakimi）补射入网，为PSG于半场前扳平2：2。

高路云下半场甫开赛被逐

易边后不久，高路云粗野拦截维天拿，球证起初出示黄牌，但经VAR翻看后改判红牌，摩纳哥由46分钟起便少踢一人。PSG之后控制战局，并凭杜伊于67分钟射入个人今仗第2球；杜伊成为自2019年10月以来，首名在欧联单场攻入两球或以上的PSG后备球员。最终PSG以3：2戏剧反胜摩纳哥。