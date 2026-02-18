Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜PSG 3：2戏剧反胜摩纳哥 安帅26分钟换走丹比利成关键

足球世界
更新时间：06:53 2026-02-18 HKT
发布时间：06:53 2026-02-18 HKT

欧联附加赛上演「法国打吡」，由摩纳哥主场对巴黎圣日耳门。今场上半场已出现4个入球，摩纳哥早段领先两球，以为形势大好之际，半场被PSG扳平。摩纳哥更于46分钟起踢少个，最终PSG由后备上阵的杜伊射入奠胜球，首回合以3：2反胜十人摩纳哥，主帅安历基于26分钟果断换走丹比利成为关键。

摩纳哥先入两球

摩纳哥曾在去年11月的法甲赛事中于主场击败过PSG，今仗开局亦顺风顺水。开赛仅1分钟，科拿巴洛根（Folarin Balogun）接应左路传中头槌破网，为摩纳哥先开纪录。18分钟，巴洛根再度建功，接应直线后单刀射破沙科诺夫（Matvey Safonov）十指关，攻入个人今季第10个入球，助主队拉开比数至2：0。

PSG 3：2戏剧反胜摩纳哥。法新社
PSG 3：2戏剧反胜摩纳哥。法新社
杜伊后备上阵梅开二度。美联社
杜伊后备上阵梅开二度。美联社
丹比利于26分钟被换走。法新社
丹比利于26分钟被换走。法新社

杜伊26分钟入替丹比利后梅开二度

PSG在22分钟曾获12码，但中场域天拿（Vitinha）主射被对方门将高汉（Phillip Kohn）扑出。26分钟，PSG主帅安历基（Luis Enrique）果断换人，由迪斯亚杜伊入替奥士文尼丹比利（Ousmane Dembele）。后备上阵仅3分钟的杜伊随即于29分钟建功，在禁区内窄角度抽射撞柱入网，为PSG追成1：2。41分钟，杜伊远射被门将挡出不远，阿舒拉夫（Achraf Hakimi）补射入网，为PSG于半场前扳平2：2。

高路云下半场甫开赛被逐

易边后不久，高路云粗野拦截维天拿，球证起初出示黄牌，但经VAR翻看后改判红牌，摩纳哥由46分钟起便少踢一人。PSG之后控制战局，并凭杜伊于67分钟射入个人今仗第2球；杜伊成为自2019年10月以来，首名在欧联单场攻入两球或以上的PSG后备球员。最终PSG以3：2戏剧反胜摩纳哥。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
17小时前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
17小时前
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
影视圈
12小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
19小时前
初一福利热辣辣｜「麦明诗哎呀大嫂」骚喷血上围  前TVB咪神俯身晒胸  视后港姐加入战团
初一福利热辣辣｜「麦明诗哎呀大嫂」骚喷血上围  前TVB咪神俯身晒胸  视后港姐加入战团
影视圈
12小时前
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
21小时前
41岁前TVB「一线花旦」独行花市被赞嫩口 面上一部位「怪异」惹议 影后夫妇竟冇人认出？
41岁前TVB「一线花旦」独行花市被赞嫩口 面上一部位「怪异」惹议 影后夫妇竟冇人认出？
影视圈
11小时前
TVB「上位女神」东铁搭霸王车遭断正 回家吃团年饭坐头等被查飞 自爆丑怪经历：我冇面见人
TVB「上位女神」东铁搭霸王车遭断正 回家吃团年饭坐头等被查飞 自爆丑怪经历：我冇面见人
影视圈
15小时前
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
即时中国
23小时前
新年北上避开高峰！3招实时睇深圳8大口岸出入境人流 福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸开放时间一文睇
新年北上避开高峰！3招实时睇深圳8大口岸出入境人流 福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸开放时间一文睇
旅游
21小时前