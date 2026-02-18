Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜十人祖云达斯2：5加拉塔沙雷 史帅：表现退后了三步

足球世界
更新时间：06:03 2026-02-18 HKT
发布时间：06:03 2026-02-18 HKT

欧联附加赛展开，早场的的加拉塔沙雷主场迎战祖云达斯。主队最终以5：2大胜67分钟起十人应战的祖云达斯。这支土耳其冠军带著3球领先优势前往都灵进行次回合，晋级形势大好。

祖云半场反超前2：1

今场战况高潮迭起，加拉塔沙雷于15分钟凭加比尔沙拉（Gabriel Sara）先开纪录。不过，祖云达斯随即反击，在中圈重开后第一个攻势，凭古普美拿斯（Teun Koopmeiners）门前补中扳平。古普美拿斯于32分钟接应直线第一时间起左脚，抽近柱上角入网，个人梅开二度，助祖云达斯反超前2：1完半场。

卡巴尔后备出场 21分钟内领两黄被逐

易边后局势逆转，加拉塔沙雷先在49分钟凭诺亚兰治（Noa Lang）门前补中，之后于60分钟有戴云逊山齐士（Davinson Sanchez）接应罚球头槌跣入，以3：2重夺领先优势。祖云达斯下半场表现急转直下，半场后备入替的祖安卡巴尔（Juan Cabal），上阵仅21分钟便领第二面黄牌被逐，祖云达斯由67分钟起便少踢一人，更是返魂乏术。主队的诺亚兰治于75分钟把握对方防线失误，个人梅开二度，加上沙查保尔（Sacha Boey）于86分钟锦上添花，为加拉塔沙雷锁定5：2胜局。

祖云达斯教练史巴列堤（Luciano Spalletti）赛后直言对球队表现极度失望：「今晚我们不是退后一步，而是退后了三步。」史帅分析今场败因：「如果我们只会筑起防线打反击，己队并没有适合这种战术的球员，也没有足够强悍的防守能确保滴水不漏。」他认为进攻才是最佳的防守：「如果我们表现不达应有质素，就会随时面临失波风险。」

