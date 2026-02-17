Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新春睇波手册│今晚欧联皇马斗宾菲加 又有法甲内讧 明晚阿仙奴对狼队

足球世界
更新时间：19:00 2026-02-17 HKT
发布时间：19:00 2026-02-17 HKT

今年新春虽然在周中，但撞正有亚冠精艾杯和欧联淘汰圈附加赛，球迷们不愁寂寞，拜完年回家可以收看直播比赛。今明两晚各有4场欧联附加赛，重头戏是今晚深夜4时的宾菲加主场对皇家马德里，两队去月尾才交手，当时同样地头出击的宾菲加靠补时阶段门将的入球，赢4:2取得附加赛最后一席。时隔不足一个月，两队再碰头，摩连奴倒戈银河艇队仍然话题十足。

宾菲加今晚斗皇马

而同时间还有法甲内讧，摩纳可主场对巴黎圣日耳门，后者刚在法甲落败，攻击皇牌奥士文尼丹比利批评队友太个人化，未知今场会知耻近乎勇，抑或再次失威。而明晚的4场欧联，全部都有四大联赛球队压阵、纽卡素、国际米兰、马德里体育会和利华古逊分途作客。

亚冠精英杯4场比赛免费直播

至于亚冠精英杯两日有4场赛事于HOY76台免费直播，当中成都蓉城今晚作客日职町田维泽亚，前者有港脚亚历斯祖在阵；而明晚上海海港主场对韩职蔚山HD，主队亦有安永佳，且看两位港脚会否出场。

此外，明晚亦有3场联赛，阿仙奴作客狼队，客军上轮失分被曼城追至仅先4分，今场不容有失；而意甲前列大战AC米兰对科木，同样令人期待。

本周末精选直播赛事
周二
开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播
晚上6:00    亚冠精英杯    町田维泽亚 对 成都蓉城    HOY76台
晚上8:15    亚冠精英杯    柔佛DT 对 神户胜利船    HOY76台
深夜12:00    亚冠精英杯    艾萨德 对 伊蒂哈德    HOY76台
深夜1:45    欧联    加拉塔沙雷 对 祖云达斯    Now643台
深夜4:00    欧联    多蒙特 对 阿特兰大    Now639台
深夜4:00    欧联    宾菲加 对 皇家马德里    Now643台
深夜4:00    欧联    摩纳哥 对 巴黎圣日耳门    Now638台

周三
开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播
晚上6:00    亚冠精英杯    上海海港 对 蔚山HD    HOY76台
深夜1:45    欧联    卡拉巴克 对 纽卡素    Now643台
深夜3:00    西甲    利云特 对 维拉利尔    Now632台
深夜3:45    意甲    AC米兰 对 科木    beIN SPORTS CONNECT
深夜4:00    欧联    波杜基林特 对 国际米兰    Now643台
深夜4:00    欧联    布鲁日 对 马德里体育会    Now638台
深夜4:00    欧联    奥林比亚高斯 对 利华古逊    Now639台
深夜4:00    英超    狼队 对 阿仙奴    Now621台

