欧联│摩连奴合约有奇芭解约条款 铺路重返皇马？ 狂人：「条款唔关皇马事﹗」

足球世界
更新时间：16:30 2026-02-17 HKT
发布时间：16:30 2026-02-17 HKT

今晚(17日)欧联淘汰圈附加赛首回合，摩连奴带领的宾菲加主场再对旧主皇家马德里。有媒体再次炒作狂人重返银河艇队一事，报导指其合约内有完季后10日内可以无条件解约的条款，解读这条款是为重返皇马铺路，摩帅坦承合约内的确有相关条款，但与皇马无关，只是因宾菲加有机会有新主席，保障双方才加入。

有条款可以赛季完结10日内解约

西班牙媒体《阿斯报》报导，摩连奴与宾菲加签署2年合约时，内里有特殊条款，就是今季最后一场比赛结束后的10天内，他可以无需支付违约金，单方面解除合约。如果履行，狂人到时可以无条件加盟任何球队，适逢皇马主席佩雷斯对他仍十分欣赏，加上球队早前辞退沙比阿朗素后，仅委任艾比路亚暂时接手，外界解读摩连奴可以重返皇马。

摩连奴指条款与皇马无关

摩连奴被问及合约，他坦承的确有特殊条款，但解释当时宾菲加正在选主席，为保障双方才加入，与皇马无关：「这是一份特殊的合约，因为在选举期间签署，我和主席都认为要这样做，我们当时是为了保护一位假想中的新主席。这份合约只与宾菲加有关，与皇马之间没有任何关系。我想补充这一点，就是核消除大家的疑虑。」同时他指自己当然可以拒绝皇马的邀请。

