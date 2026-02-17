Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联│皇马今晚作客宾菲加 再遇旧帅摩连奴 狂人：要完美表现先可以再赢

足球世界
更新时间：14:30 2026-02-17 HKT
发布时间：14:30 2026-02-17 HKT

欧联淘汰圈附加赛首回合今明两晚上演，最受注目是今晚(17日)宾菲加主场对皇家马德里。两军在联赛阶段尾轮交手，宾菲加当时靠门将补时阶段的入球，4:2赢皇马刚好踏上附加赛尾班车，如今时隔不足一个月再交手，曾执教银河舰队的宾菲加教练摩连奴矢言要踢出完美表现，先可以再赢皇马。(Now643台周三凌晨4:00直播)

半个月前宾菲加赢4:2

去月尾欧联联赛阶段尾轮，宾菲加主场对皇马踢得扣人心弦，前者在末段领先3:2，可是因得失球差仍未能取得24名以来获附加赛席位，最后他们于补时最后一击由门将杜鲁宾顶入，将比数改写成4:2，刚好以得失球差压过同得9分的马赛排24位，取得附加赛最后一席。

摩连奴：要有完美表现先可以再赢﹗

如今两队又在附加赛碰头，曾执教过皇马3季的摩连奴矢言受伤的虎最危，指现阶段再斗银河舰队肯定唔易踢。他直指要交出完美表现先可以再赢：「我认为宾菲加需要发挥出最佳水平，我说的不是高水平，而是最佳水平，几季接近完美，这样才可以赢波。皇马就是皇马；皇马的球员就是皇马的球员，他们的历史、经验和雄心都无可比拟。然而足球就有特别的力量，我有信心可以赢波而回。」

