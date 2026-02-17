Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高级组银牌决赛｜大埔士气高昂 陈肇钧誓捧杯证球会仍具竞争力 「呢个年纪有杯赛都想赢，我冇时间浪费。」

足球世界
更新时间：18:00 2026-02-17 HKT
发布时间：18:00 2026-02-17 HKT

高级组银牌决赛周三（18日）下午3时正于旺角大球场上演，大埔与标准流浪争夺本季首杯。大埔球员陈肇钧（Philip）赛前扬言，虽然球队今季经历高低起伏，但今场决赛正是扭转外界印象的最佳机会，强调自己「冇时间浪费」，誓要捧杯而回。

望捧杯证大埔仍具竞争力 没有借口每一场都要做好 

陈肇钧承认大埔今季表现有高有低：「可能亚冠2之后返嚟，本地联赛有些不如理想，好多人认为我哋联赛仲争紧，但现在嘅状况好明显唔系。呢场波系一个好好机会去扭转呢个印象，证明我哋仲系一队好有竞争力嘅球队。」

谈到球队伤兵问题加上颜卓彬离队，陈肇钧认为影响并非想像中大：「伤兵再加有球员离开，必然喺有影响，但系咪其他球员帮唔到我哋？我觉得唔系，我哋仲有好多有质素嘅球员喺度。出咩人都好，一样有经验、有决心去赢呢场波。」他更直言不喜欢以疲劳或伤患作借口：「我不喜欢用亚冠2太累、怎样怎样做借口，我觉得踢完一场有第二场，总之余下比赛每一场都要做好。」

陈肇钧：我仲好享受踢波，Keep到水平，我只会谂下一场波几时踢。 

被问到职业生涯仲踢到几多年，陈肇钧笑言从不考虑这个问题：「我唔会问自己呢个问题，我仲好享受踢波，呢个先最重要。仲踢到，仲有速度，仲keep到水平，我只会谂下一场波几时踢。」他坦言到了这个年纪，心态更坚定：「特别系到咗呢个年纪，有咩杯赛我都想赢，我冇时间去浪费。唔想入到决赛因为一啲小问题而输掉，我唔想咁样。」

陈肇钧期待于卢比度首次合作 欣赏他风格 

陈肇钧近日入选港队贺岁杯名单，跟随港队暂代主教练卢比度（Chino）出战。他直言期待与Chino合作：「我留意过佢嘅风格，唔系为讲而讲，系真系欣赏𠮶种风格。虽然贺岁杯系表演赛，但都希望同佢有火花。我听讲佢系一个玩配合嘅教练，但我从来冇跟过佢，好难讲，希望到时睇到啲嘢。」

他最后向读者拜年：「新年快乐，恭喜发财，身体健康！记住初二，初二可能很多人都不会抽时间进来，但这场比赛绝对值得你几个小时。因为我很想在大家面前打个杯，流浪也准备充足，系一场好睇嘅比赛！」

记者、摄影：廖伟业

