高级组银牌决赛｜林嘉纬盼为老板圆银牌梦「入决赛已收货，但我哋想赢想争个杯。」

高级组银牌决赛周三（18日）下午3时正于旺角大球场上演，大埔与标准流浪争夺本季首杯。标准流浪教练林嘉纬赛前透露，球队已为决赛准备就绪，虽然老板表明「入决赛已收货」，但他与球员一样，心底里都希望为球队捧走冠军。

对于今场决赛的部署，林嘉纬强调心态最重要：「成日提球员，落到场尽力付出，展现自己表现，唔好俾太大压力自己，当系一场表演赛，俾球迷睇好波。」他指流浪相隔30年再闯银牌决赛，意义重大，但强调不会因此增添压力。

被问到老板有否订下目标，林嘉纬直言：老板一直都冇俾压力我哋，目标就系打入决赛。佢话入到决赛已经收货，但我认为教练同球员嚟到呢个地步，唔会净系去到决赛，点都想去争取个杯。」

流浪今季走势犹如坐过山车，季初气势如虹，季中回落。林嘉纬解释与赛程有关：「我哋成2个月冇比赛，停吓踢吓，球员状态好难保持。近期keep住比赛，甚至内部踢友谊赛，有助球员提升状态，准备决赛。」对于三日踢两场的体能问题，林嘉纬指早有部署：「上一场我哋轮换咗好多年轻球员，正选𠮶班有足够休息，甚至可能踢20、30分钟就换走。我唔担心体能问题，到时用完整阵容去踢。」

流浪多年来坚持起用年轻球员，林嘉纬透露背后理念源于老板：「球会宗旨系要为香港球坛做啲嘢，老板想栽培年轻球员接轨。你见到香港足球可能走紧下坡，甚至港队成绩都唔系太理想，佢好想帮到香港足球。就算市道唔好，佢都keep住出粮，支持年轻球员。我觉得有呢个老板支持足球，对香港足球系一件好好嘅事。」

林嘉纬最后向读者拜年：「新年快乐，龙马精神，开开心心！初二大家入场支持！」

记者、摄影：廖伟业