英足杯│第5圈3场全英超对决 曼城硬撼纽卡素 阿仙奴抽中英甲队向4冠迈进？

足球世界
更新时间：12:51 2026-02-17 HKT
发布时间：12:51 2026-02-17 HKT

英格兰足总杯第4圈最后一场在周一完成，宾福特凭对手的乌龙球，作客1:0击败马尔斯菲FC，顺利晋级。第5圈抽签亦随即举行，11支英超有6队将会直接交手，当中曼城将会作客硬撼纽卡素；利物浦就造访狼队。而车路士及阿仙奴就抽到好签对低组别球队，当中英超领头羊将作客英甲的曼斯菲，收到冲击4冠王的利好消息。

第5圈共3场英超内讧

英足杯第5圈16支球队，有11队来自英超，当中有3场英超内讧，包括曼城作客纽卡素；利物浦造访狼队，以及韦斯咸主场对宾福特。而目前在英超积分榜领放的阿仙奴，就抽到好签，将会作客英甲的曼斯菲，后者目前于英甲仅排13位，过去6场各赛事只得1胜，枪手的晋级机会高唱入云，继续向赛季4冠王的终极目标迈进。

阿仙奴抽好签斗曼斯菲

而另一豪门车路士就作客斗英冠域斯咸，后者目前于联赛排第8位，第3圈曾淘汰英超诺定咸森林，蓝狮要过关需要花点气力。另外3场戏码分别是富咸主场对修咸顿、列斯联地头斗诺域治，以及新特兰对维尔港/布里斯托城的胜方。

英足杯第5圈对赛

富咸 对 修咸顿
维尔港/布里斯托城 对 新特兰
纽卡素 对 曼城
列斯联 对 诺域治
曼斯菲 对 阿仙奴
狼队 对 利物浦
域斯咸 对 车路士
韦斯咸 对 宾福特
注：前者主场

