西甲│拉舒福特受伤缺阵2场巴塞即连败 费历克：我地好想佢周末复出﹗
更新时间：10:20 2026-02-17 HKT
巴塞隆拿由原本于各赛事6连胜，到连续2场不敌马德里体育会和基罗纳，关键是锋将拉舒福特(Marcus Rashford)受伤，他缺阵球队即连败。该队教练费历克矢言，希望周日西甲主场对利云特时，拉舒福特和中场大将柏迪可以伤瘉复出，及时救驾。
拉舒福特受伤球队即连败
拉舒福特早前在巴塞隆拿6连胜期间，出场5次收录2入球2助攻，表现高效，可是他因为膝伤在上场西班牙杯4强首回合作客马德里体育会时倦勤，球队立即大败0:4。此子周一西甲独脚戏造访基罗纳同样未能候命，巴塞再败一场输1:2，可见他的重要性。
周日西甲斗利云特有望复出
该队教练费历克矢言，希望拉舒福特和1月尾因大腿肌肉伤患养伤至今的中场柏迪，可以赶及在周日对利云特时复出：「我希望柏迪和拉舒福特周日能够上阵。待所有球员到齐后，看看我们能否提升到更高的水平。」
