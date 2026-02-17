西甲│巴塞隆拿后防又穿窿 1:2负基罗纳 失榜首予皇马

周一西甲独脚戏，巴塞隆拿作客基罗纳在先开纪录下，最终连失2球倒输1:2。该队的防线再次穿窿，近2仗连败共失6球，今场对手基罗纳的预期入球数值(xG)达到2.76球，若非门将祖安加西亚共有7次扑救，失球数字可能更多。他们亦失去榜首位置，2分之差被皇家马德里压过，难怪教练费历克都表示要想办法解决问题。

巴塞一度领先1:0

巴塞于上半场由锋将丹尼尔奥莫搏到12码，拉明耶马射失令球队未能在半场领先，不过中坚古巴斯换边后初段破网，顺利领先1:0。然而该队中后者企位松散的问题再次浮现，被基罗纳中场汤马士利马和法兰贝坦各入一球，最终倒输1:2，在蛇年最后一击吃闷棍。

防线再穿窿 2场共失6球

今场基罗纳共有9次中目标攻门，其中6次于禁区内起脚，预期入球值达到2.76球，是巴塞本季西甲和欧联对手单场第3高，其防线再次穿窿。而巴塞上场西班牙杯已净吞马德里体育会4蛋，2场共失6球，教练费历克矢言情况不理想：「我们目前状态不佳，尤其是在防守转换方面。我们的站位，特别是中场，非常糟糕。我们的防守过于开放，需要冷静下来。」

被皇马以2分压过失榜首

而巴塞输波后，将西甲榜首位置让予死敌皇家马德里，24轮累积58分退居次席，比后者少2分。

巴塞隆拿上场净吞马体会4蛋。路透社

巴塞近2场共失6球。路透社

