高级组银牌决赛｜刘智乐望率流浪撼大埔争首冠 「新鲜戏码」望球迷入场支持

足球世界
更新时间：12:00 2026-02-17 HKT
发布时间：12:00 2026-02-17 HKT

高级组银牌决赛周三（18日）下午3时正于旺角大球场上演，大埔与标准流浪争夺本季首杯。流浪前锋刘智乐赛前表示，球队经历季中调整后已重拾佳态，默契与打法渐入佳境，期望在年初二为球迷送上一场精彩对决，并以冠军报答老板支持。

流浪今季走势犹如坐过山车，季初一度领先，季中经历调整。刘智乐回顾球队表现时指：「球队总会有高低起伏，自己唯有喺个训练度再做好 ，令到自己同球队进步。」他认为球队已重拾佳态 ，球员默契亦大为提升：「慢慢来，每一场波去做好。到近排嘅成绩，好似开始球队揾到个打法，球员嘅默契都好咗好多，我相信我哋喺一个低谷，叫做可以调整返上嚟，去迎接呢场比赛。」
对于外界指流浪四日两战体能输蚀，刘智乐笑言毫无压力：「老板冇畀压力一定要赢冠军，我哋季前目标系入决赛，已经做到第一步。包袱唔大，可以放胆去踢，球员一定想赢每场波，尤其系决赛。」

刘智乐近日再度入选港队，他表示：「咁当有机会去入选嘅时候，就希望可以尽力去表现好自己，为香港队去付出。 」省港杯时跟随港队暂代主教练卢比度（Chino）出战，他指虽然练习次数不多，但Chino战术清晰，能在短时间内让球员领会要求。

今次是刘智乐职业生涯近十年首度出战银牌决赛，他期望以新鲜戏码吸引球迷入场，更趁机向读者拜年：「新年快乐，恭喜发财，身体健康！希望初二大家可以抽时间入场，睇场好波。我自己踢咗差不多十年，第一次踢银牌，呢个新鲜感值得大家支持！」


记者、摄影：廖伟业

