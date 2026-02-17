高级组银牌决赛｜大埔初二与流浪争杯 伤兵状况未如理想 但会全力争胜 放手让颜卓彬外闯 坚Sir：对佢系可一不可再的机会
更新时间：10:00 2026-02-17 HKT
发布时间：10:00 2026-02-17 HKT
发布时间：10:00 2026-02-17 HKT
高级组银牌决赛周三（18日）下午3时正于旺角大球场上演，大埔与标准流浪争夺本季首杯。大埔主教练李志坚赛前透露，球队仍有伤兵问题，但强调会尽全力争胜。对于颜卓彬近日离队，坚sir坦言对人手有影响，但认为对球员本人是可一不可再的机会，所以让他离开。
大埔今季多线作战，坚sir被问到会否集中争夺个别锦标时表示：「杯赛有得冲击就继续，联赛都希望keep到前5。」谈及伤兵情况，坚sir坦承未如理想：「其实睇你就知道啦。呢个必须付出，打好多比赛就会发生。」
被问到颜卓彬离队的影响，他直言：「情况并不是很严重，但一定有影响啦，彬仔系常规主力，少咗一个选择嘛，当然一定有影响，但讲真不少很严重。 平心而论，对于大埔少咗是一个选择，但对于佢来讲，可能系一个可一不可再的机会，我觉得应该要畀佢走。」
坚sir赛后透露新年计划：「休息吓啦，睇利是！（笑）银牌后休息几日，跟住仲有比赛。」他更趁机向读者拜年：「新年快乐，身体健康最重要！希望大家多多支持，如果新年冇咩事要做，入场睇波啦！」
记者、摄影：廖伟业
最Hit
人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯
12小时前
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
2026-02-14 15:10 HKT