大埔流浪初二争冠高级银牌 流浪30年再入决赛冀球迷支持 大埔望赢波报答球迷

足球世界
更新时间：17:37 2026-02-16 HKT
发布时间：17:37 2026-02-16 HKT

高级组银牌决赛周三（18日）下午3时正于旺角大球场上演，大埔与标准流浪争夺本季首杯。大埔主教练李志坚冀望赢波报答球迷及老板；标准流浪相隔30年再闯银牌决赛，教练林嘉纬直言意义重大，盼麾下放胆发挥。

大埔主教练李志坚与球员陈肇钧，标准流浪教练林嘉纬与球员刘智乐，双方出席赛前记者会。坚sir强调争冠决心：「杯赛去到决赛 ，怎会不重要呢？我们想赢杯去证明一些东西，或者报答球迷报答老板。我想每个职业足球从业员都想赢杯，我们很希望在初二赢得冠军。 」陈肇钧则呼吁球迷入场：「初二很多人未必抽时间入场，但这场比赛绝对值得大家花几个小时。我很想大埔在大家面前捧杯，流浪也准备充足，肯定是一场好波。」

标准流浪对上一次打入银牌决赛已是1994至1995球季，教练林嘉纬坦言意义重大：「老板叫我们放胆做，给年青球员机会。入到决赛已收货，他没有给我们压力。我跟球员讲，尽量踢好场波，有机会出场就搏尽。」前锋刘智乐表示入决赛是球队目标，盼以冠军报答老板支持：「希望初二可以踢场好波给球迷睇，银牌决赛戏码新鲜，希望吸引球迷入场支持。」

 

记者、摄影：廖伟业

