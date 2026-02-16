Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲│鲁宾艾摩廉「复出」踢意甲 帮热那亚上阵？ 真相原来系咁...

足球世界
更新时间：19:30 2026-02-16 HKT
发布时间：19:30 2026-02-16 HKT

去月被曼联辞退的鲁宾艾摩廉(Ruben Amorim)，竟然重披球衣，为意甲热那亚上阵？事实当然不是这样，一位姓氏同样为Amorim的巴西球员阿历斯艾摩廉(Alex Amorim)，周日意甲首次为新东家热那亚出场，当地电视台摆乌龙，在他替补出场时，错误用了鲁宾艾摩廉的照片，就令后者意外「复出」。

鲁宾艾摩廉「复出」踢意甲

阿历斯艾摩廉在冬季转会窗以800万欧罗，从葡超球会艾华卡转投热那亚，直到周日意甲作客克雷莫纳时首次出场，在89分钟后备上阵。有趣的是，阿历斯艾摩廉在场边准备出场时，电视画面显示了他和被换走的中场芬特立的名字及照片，芬特立是他本人的照片，但阿历斯艾摩廉就用上了前曼联主教练鲁宾艾摩廉的照片，立即在网上引起争议，比0:0的赛果更多人谈论。

转播商用错相片

有网民笑言：「鲁宾艾摩廉教曼联教唔掂，复出踢波仲好。」亦有球迷指阿历斯艾摩廉本身名气平平，今次靠鲁宾艾摩廉成名。

