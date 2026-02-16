法甲│马赛管理层变动或令格连活特离队 曼联唔回购都有著数？

法甲班霸马赛继教练迪沙比日前离队后，体育总监宾拿迪亚亦在周日请辞，在战术掌舵人和转会操盘手先后离开，球队的未来发展计划预计将有变动，阵中头号星将美臣格连活特(Mason Greenwood)有机会离队。其母会曼联或许因公众压力，未必会将这名曾卷入家暴和强奸案的锋将带回球队，但由于红魔当日与马赛的转会合约内，保留了50%下次转会条款，如转投其他球会都得到可观的收入。

马赛阵中头号星将美臣格连活特。法新社

马赛人事大变天

马赛近日出现两大变动，先有教练迪沙比与球会达成共识提早结束合作关系，周日再有体育总监宾拿迪亚请辞，一下子失去战术掌舵人和转会操盘手。意大利转会专家罗马诺表示，两人离开意味马赛会迅速启动重解程序，由于球队的资金不算充裕，最大机会是放走阵中具价值的球星来引援，最能够套现的球员就是今季大熟大勇的美臣格连活特。

或出售美臣格连活特重建

格连活特今季33场各赛事共有23球8助攻，身价已升至5000万欧罗，有球迷认为母会曼联应该回购他，可以大大增强球队的实力。然而这名24岁锋将曾卷入家暴和强奸女友案，红魔或许因为社会压力而不会启动回归，但他们仍可在此子身上取得一笔可观的收入。

曼联有50%转会分成

事缘曼联将他卖予马赛时，在合约内加入了50%下次转会分成条款，即下次转会费有一半归红魔所有。以其预计转会费至少8000万欧罗，曼联将有4000万欧罗进帐，可用作甚他转会收购。