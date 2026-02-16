法甲｜马赛被逼和球迷冲击主席包厢 迪沙比离队内幕曝光

法甲劲旅马赛近期陷入多事之秋。在刚结束的联赛，马赛于主场领先两球下，于补时阶段被斯特拉斯堡以2：2逼和。赛后愤怒的球迷企图冲入球场的主席套房，场面一度混乱。

补时遭扳平 触发球迷骚乱

马赛开局顺利，前曼联前锋格连活特（Mason Greenwood）于 14 分钟先开纪录；47分钟，古尔利（Amine Gouiri）再下一城助马赛拉开比数至2：0。然而，马赛在比赛尾段崩盘，先在73分钟被追近，更于补时97分钟被判罚12码，由彭尼捷利（Joaquin Panichelli）主射中鹄，为斯特拉斯堡扳平2：2。马赛赛后以12胜4和6负得40分排第4位，落后榜首的朗斯12分。

斯特拉斯堡97分钟凭12码扳平。法新社

格连活特为马赛开纪录。美联社

马赛目前由看守教练阿巴当拿度领军。美联社

赛后马赛球迷情绪失控。据法国媒体《La Provence》报导，部分球迷在看台高呼管理层下台，甚至企图冲入主席包厢。保安随即关闭看台通道，虽然混乱最终平息，但反映出球迷对球队表现已失去耐心。

惨败PSG后易帅 迪斯比与球员关系破裂

马赛正经历震荡，2月11日与教练迪沙比（Roberto De Zerbi）提早结束合作，目前由看守主教练阿巴当拿度（Jacques Abardonado）领军。这名前白礼顿教练是在早前的「国家打吡」，带领马赛以0：5惨败予巴黎圣日耳门后，与会方共同同意「分手」。据《goal.com》的报导称，迪沙比与球员关系长期紧张，在欧联出局后，他对球员的态度感到极度失望。马赛官方声明指，经管理层、主席及教练团商讨后，为应对季尾挑战，决定忍痛易帅。马赛亦感谢迪斯比上季带领球队夺得亚军的贡献。