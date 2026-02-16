英超｜卡域克开绿灯清走奥拿拿 曼联今夏或需寻二号门将

曼联目前门将人手极为充裕，但随着多名球员预计在今夏离队，或会触发「红魔鬼」夏季转会窗收购门将。曼联需要为今季加盟、稳坐正选的辛尼拉文斯（Senne Lammens），但寻觅更强的二号门将。

奥拿拿今季外借 恐遭永久出售

奥拿拿自从由意甲劲旅国际米兰加盟后，一直难以踢出应水准，其表现与加盟前被誉为欧洲最佳门将之一的地位相去甚远。在拉文斯加盟后，这名喀麦隆国脚随即被外借至土耳其球队特拉布宗。虽然他在土耳其稳坐正选，但曼联已决定在今夏将其彻底清走。

汤希顿的合约今夏届满。法新社

奥拿拿的曼联生涯相信已经结束。法新社

拉文斯加盟后表现出色。法新社

据报，看守主教练卡域克（Michael Carrick）虽然仅属暂代性质，但他已审视过阵中几名，并为出售奥拿拿开绿灯，以便收取资金投放在购买防守中场或左翼。曾被宾科士打（Ben Foster）誉为「世界级」的奥拿拿亦认同离队是最佳选择，预计只要找到买家，交易将会非常顺利完成。

后备门将或齐离队

除了稳坐正选的拉文斯，以及势将离队的奥拿拿外，阵中其余3名门将亦前景未明。比恩迪（Altay Bayindir）季初首6场失掉11球后，失去正选，今季完结后他极大机会回流土耳其。22岁捷克门将维迪（Radek Vitek）目前外借至布里斯托城表现出色，但他或为寻求稳定上阵时间而离队。至于39岁的汤希顿（Tom Heaton）的合约今夏届满，预计会结束三号门将生涯。

若维迪最终离队，曼联将考虑在转会市场引入新血；目前传出的目标名单包括刚加盟新特兰的艾博（Melker Ellborg）、新特兰正选门将罗夫斯（Robin Roefs）及罗马门将施维拿（Mile Svilar）。