英足总杯｜27分钟入4球！阿仙奴轻取韦根 睽违6年首晋第5圈

阿仙奴在英格兰足总杯第4圈面对英甲的韦根，开赛头30分钟便连入4球，以4：0轻松击败对手。「枪手」自2020年以来，首次杀入足总杯第5圈。

伊斯贡献两次助攻

阿仙奴今仗主场出击，开赛起便占压倒优势，并在11分钟打开纪录。伊比尔治伊斯（Eberechi Eze）于中场线附近控球后，送出一记撕破韦根防线的妙传，接应的马度基（Noni Madueke）冷静射破韦根门将森迪高（Sam Tickle）的十指关。

阿仙奴27分钟已经攻入4球。美联社

马天尼利为阿仙奴射成2：0。美联社

约基利斯有一记射门中柱。美联社

沙卡临危受命客串防中

7分钟后阿仙奴扩大领先优势，伊斯再次交出精彩助攻，这次由马天尼利（Gabriel Martinelli）建功。23分钟，布卡约沙卡（Bukayo Saka）与马度基在禁区内配合，韦根后卫亨特（Jack Hunt）试图解围时摆乌龙，助阿仙奴领先至3：0。值得一提的是，沙卡原本并不在正选名单，但因卡拉费奥利（Riccardo Calafiori）在赛前热身时受伤，沙卡临危受命，并客串并不熟悉的防守中场位置。

沙卡的中场拍档基斯甸洛加特（Christian Norgaard）随后助攻予加比尔捷西斯（Gabriel Jesus），后者乖巧「笠射」，笠过出迎的森迪高，助阿仙奴于27分钟便领先4：0，令阿枪手成为首支在足总杯首30分钟，便攻入4球的英超队。

上次闯第5圈终夺冠

韦根随后曾有机会破蛋，但门将阿列沙巴拿卡（Kepa Arrizabalaga）精彩地扑出了祖泰莱（Joe Taylor）的射门。阿仙奴下半场换入约基利斯（Viktor Gyokeres），但他的射门中柱弹出，主队仍以4：0破敌完场。阿仙奴自2020年赢得足总杯以来，便再未晋级过第5圈。