港超联｜神田梦实一箭定江山 杰志主场1:0击退理文

足球世界
更新时间：21:05 2026-02-15 HKT
发布时间：21:05 2026-02-15 HKT

港超联周日尾场上演前段班大战，由榜首的𠎀志对上次名的理文，双方今日火力全开，但𠎀志凭着神田梦实一记劲射破网下，以1:0小胜理文延续今季联赛14场不败。

神田梦实一箭定江山 1球挫理文助𠎀志延续联赛不败

今场一开波双方就火力全开，仅开波5分钟就凭着黄威开出角球，巴科尔头槌攻门可惜高出，在31分钟理文迎来重大机会，黄威开出角球杜素诺夫头槌接应，被庞焯𤋮扑出后，杜度把握机会上前补射射向网侧，到补时阶段𠎀志有祖连奴边路发动攻势，阿祖安接应传中头槌，但被梁兴𠎀救出，双方上半场互交白卷返回更衣室。

易边后蓝鸟先有机会，54分钟有神田梦实左路接球后推至中路禁区顶劲射破网，为𠎀志先打开记录，其后理文为加强攻势，换入艾华顿和辛尼与巴科尔再组三箭头，但在𠍇志铜墙铁壁的防守下始终无法攻破𠎀志大门，最终蓝鸟以1:0击败黄黑军团，以14场38分继续坐稳榜首，而理文则踢少2场以26分位列第2。

朱兆基对争标表示离结束还有时间先做好自己

而赛后今场建功的神田梦实表示：「在重要的比赛中入球是件非常好的事，因为可以帮助到球队，我会继续努力，希望接下来可以再有入球。」理文主帅朱兆基则表示今场是一场很少空间可以犯错的比赛，而理文上半场无法把握住机会，而下半场𠎀志把握到因此落败，而关于争标走势，朱sir则表示：「我谂我哋都系做翻自己啦，都系去专注翻每一场波，佢而家赢佢哋个优势系唔系比较大呢？咁但系其实都系讲紧一两场波，因为大家如果计埋下一个循环，上半班下半班其实仲有成10场波，我觉得都仲有一段距离。」

 

记者/摄影：魏国谦

