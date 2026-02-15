Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超联｜标准流浪收主力留力打银牌决赛 一球致胜击退冠忠南区

更新时间：18:03 2026-02-15 HKT
发布时间：18:03 2026-02-15 HKT

港超联周日标准流浪主场迎战高力北区，为备战18日高级组银牌决赛斗大埔，今场流浪选择收起大部分主力残阵作战，但靠着哥迪斯下半场一箭定江山下，以1:0小胜南区。

哥迪斯一箭定江山 残阵流浪1:0挫南区

流浪为应付3日后银牌决赛对大埔，今场收起像伊巴谦等主力刻意留力应付紧接的大战，在今场南区更快入局，4分钟开出角球，可惜丹尼路顶球高出，之后14分钟再有梅里路罚球试射中楣弹出，之后流浪开始进入状态，30分钟一次反击机会，哥迪斯杀入禁区烫射偏出，尾段南区虽对流浪造成不少威胁，惟最终都无功而还，互交白卷返回更衣室。

易边后59分钟南区率先失守，陈灏传中策动攻势，伍玮谦出营解围失误，哥迪斯轻松打入空门，助流浪打开记录领先1:0，随后更收起进攻箭头之一的中锋刘智乐，南区之后展现出强烈反扑，惟都未能打开记录，最终主队以1:0取胜南区苦吞联赛三连败。

 

记者/摄影：魏国谦

 

