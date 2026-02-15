足总杯｜哥迪奥拿为新兵古希抱不平 促英足总准其踢联赛杯决赛

曼城领队哥迪奥拿（Pep Guardiola）再次向英格兰足球联赛（EFL）发出呼吁，促请他们运用「常理」，允许球队一月新兵马克古希（Marc Guehi）出战下个月联赛杯决赛对阿仙奴。

曼城领队哥迪奥拿。路透社

曼城在英格兰足总杯第四圈赛事中，以2:0击败沙福特城，成功晋级。从水晶宫以2000万镑转会而来的新援古希，在比赛中后备上阵并攻入其加盟后的首个入球。尽管他今季曾代表水晶宫出战足总杯，但根据足总杯今季的新规则，球员获准在同一赛季内代表多于一间球会参赛，因此他可以为曼城披甲。

然而，联赛杯的规则却与足总杯不同。

施美安4强前加盟可上阵

另一位新兵从般尼茅夫加盟的安东尼施美安（Antoine Semenyo），因其转会在联赛杯4强首回合前完成，因此有资格参加决赛，但古希的转会是在4强赛事后才完成，根据现行规则，他将被视为「杯赛捆绑」（cup-tied），无法在决赛中上阵。

从般尼茅夫加盟的安东尼施美安。法新社

哥迪奥拿指古希不能上阵不合常理

对此，哥迪奥拿在赛后接受BBC访问时，为古希抱不平：「他不能在联赛杯决赛中上场。为什么他可以在足总杯比赛，但在另一项赛事中就不行？这不符合常理。」

在对阵沙福特城的比赛中，古希在下半场入替史东斯（John Stones），并在比赛末段取得入球，为球队锁定胜局。哥迪奥拿的公开呼吁，无疑是希望赛会能重新考虑相关规则的合理性，让这位实中坚能参与联赛杯冠军争夺战。