Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特职｜C朗复出即士哥助艾纳斯赢波 庆祝动作似暗示留队（有片）

足球世界
更新时间：15:05 2026-02-15 HKT
发布时间：15:05 2026-02-15 HKT

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）结束罢赛，于周六的沙特职强势回归，复出仅18分钟便取得入球，协助艾纳斯（Al-Nassr）在沙特职业联赛中，作客以2-0击败艾法特（Al-Fateh）。这位刚满41岁的葡萄牙巨星，用行动宣告王者归来，并以一个特别的庆祝动作，暗示自己将会留队。


C朗早前因不满球会管理层在转会窗「零作为」，尤其在目睹竞争对手希拉尔（Al-Hilal）成功签下其前皇马队友宾施马（Karim Benzema）后，愤而缺席了两场比赛以示抗议。据报，在球会的公共投资基金（PIF）满足其多项要求，包括结清欠薪及给予球会高层更大自主权后，C朗最终决定重返球场。


攻入41岁后首球


今仗C朗佩戴队长臂章正选上阵，并在第18分钟接应沙迪奥文尼（Sadio Mane）的传中，第一时间撞射破网，为球队先开纪录。入球后，他先做出其招牌的「Siu」庆祝动作，随后更特意用手指指向自己，再指向地面，强烈地暗示自己将会留在这家沙特球会。这个入球是他职业生涯的第962个入球，距离其1000球的宏伟目标仅差38球。这也是他踏入41岁后的第一个入球，今季他已在23场比赛中攻入19球，效率惊人。


C朗深受艾纳斯球迷爱戴


尽管C朗与球会之间曾出现摩擦，但其在艾纳斯球迷心目中的地位依然稳固，在他缺阵期间，球迷仍挥舞旗帜以示支持。而葡萄牙国家队主帅马天尼斯（Roberto Martinez）亦力撑爱将，认为C朗因其极高的专业标准和争胜心，其实「非常容易管理」，并赞扬他以现今的状态，仍是国家队不可或缺的重要一员。
最终艾纳斯赢2:0，在积分榜上继续紧追榜首的希拉尔。C朗目前在沙特联赛射手榜上，以17场入18球的成绩位列第三，榜首则为宾福特前锋艾云东尼（Ivan Toney）的20场入20球。
 

点击观看片段 

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）协助艾纳斯（Al-Nassr）作客以2-0击败艾法特。路透社
C朗拿度（Cristiano Ronaldo）协助艾纳斯（Al-Nassr）作客以2-0击败艾法特。路透社
C朗拿度（Cristiano Ronaldo）协助艾纳斯（Al-Nassr）作客以2-0击败艾法特。路透社
C朗拿度（Cristiano Ronaldo）协助艾纳斯（Al-Nassr）作客以2-0击败艾法特。路透社
C朗拿度（Cristiano Ronaldo）协助艾纳斯（Al-Nassr）作客以2-0击败艾法特。路透社
C朗拿度（Cristiano Ronaldo）协助艾纳斯（Al-Nassr）作客以2-0击败艾法特。路透社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
16小时前
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
影视圈
4小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
7小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
20小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
2026-02-14 13:00 HKT
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
投资理财
9小时前
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
突发
2小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
3小时前
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
奇闻趣事
20小时前