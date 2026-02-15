沙特职｜C朗复出即士哥助艾纳斯赢波 庆祝动作似暗示留队（有片）

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）结束罢赛，于周六的沙特职强势回归，复出仅18分钟便取得入球，协助艾纳斯（Al-Nassr）在沙特职业联赛中，作客以2-0击败艾法特（Al-Fateh）。这位刚满41岁的葡萄牙巨星，用行动宣告王者归来，并以一个特别的庆祝动作，暗示自己将会留队。



C朗早前因不满球会管理层在转会窗「零作为」，尤其在目睹竞争对手希拉尔（Al-Hilal）成功签下其前皇马队友宾施马（Karim Benzema）后，愤而缺席了两场比赛以示抗议。据报，在球会的公共投资基金（PIF）满足其多项要求，包括结清欠薪及给予球会高层更大自主权后，C朗最终决定重返球场。



攻入41岁后首球



今仗C朗佩戴队长臂章正选上阵，并在第18分钟接应沙迪奥文尼（Sadio Mane）的传中，第一时间撞射破网，为球队先开纪录。入球后，他先做出其招牌的「Siu」庆祝动作，随后更特意用手指指向自己，再指向地面，强烈地暗示自己将会留在这家沙特球会。这个入球是他职业生涯的第962个入球，距离其1000球的宏伟目标仅差38球。这也是他踏入41岁后的第一个入球，今季他已在23场比赛中攻入19球，效率惊人。



C朗深受艾纳斯球迷爱戴



尽管C朗与球会之间曾出现摩擦，但其在艾纳斯球迷心目中的地位依然稳固，在他缺阵期间，球迷仍挥舞旗帜以示支持。而葡萄牙国家队主帅马天尼斯（Roberto Martinez）亦力撑爱将，认为C朗因其极高的专业标准和争胜心，其实「非常容易管理」，并赞扬他以现今的状态，仍是国家队不可或缺的重要一员。

最终艾纳斯赢2:0，在积分榜上继续紧追榜首的希拉尔。C朗目前在沙特联赛射手榜上，以17场入18球的成绩位列第三，榜首则为宾福特前锋艾云东尼（Ivan Toney）的20场入20球。



Ronaldo can always sense it first; his positioning is elite.pic.twitter.com/gso9D1pbrI — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) February 14, 2026

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）协助艾纳斯（Al-Nassr）作客以2-0击败艾法特。路透社

