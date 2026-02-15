Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜阿诺特复出献助攻 皇马大胜皇苏暂升榜首

足球世界
皇家马德里今晨于西甲主场迎战皇家苏斯达，有伤愈复出的阿历山大阿诺特贡献助攻，助球队以4：1大胜皇苏。「银河舰队」踢多场下，暂时以2分反压巴塞升上榜首。

阿诺特复出献助攻。法新社
皇家马德里4：1皇家苏斯达。美联社
云尼斯奥斯今场入两球12码。美联社
阿诺特于12月至1月期间，因大腿伤患一直休战。今场复出的他开赛仅5分钟，便传中助攻干沙路加西亚（Gonzalo Garcia）近门射入，助主队取得领先。但21分钟皇马输12码，甸恩胡积臣（Dean Huijsen）在禁区内侵犯了皇苏的恩高靴里拉（Yangel Herrera）；12码由奥耶沙巴尔（Mikel Oyarzabal）操刀中鹄，助皇苏扳平。

云尼斯奥斯入两球12码

但4分钟后，皇马凭12码扳平；云尼斯奥斯祖利亚在禁区内被阿林保路（Jon Aramburu）侵犯，云尼斯奥卡亲自主射12码破网。31分钟，费特历高华维迪（Federico Valverde）禁区外轰入世界波，为皇马扩大领先优势至3：1完半场。换边后，皇马于48分钟再次获得12码，由云尼斯奥斯再次担任刽子手中鹄，攻入个人今季第10球。皇马最终以4：1大胜皇苏，赛后以19胜3和2负得60分，踢多场下以2分暂压巴塞升上榜首；巴塞于周一才出场。皇苏则以8胜7和9负得31分，排在第8位。

