英足总杯｜沙拿传射建功 利物浦3：0白礼顿

英格兰足总杯第4圈，利物浦主场迎战白礼顿，凭穆罕默德沙拿传射建功，以3：0轻取白礼顿，杀入足总杯第5圈。

居迪斯钟斯开纪录

两军今场均未有大幅轮换。虽然客队开局表现较强，但利物浦企稳阵脚后逐渐掌控节奏。42分钟，近1个月以来首次正选、今仗客串右后卫的居迪斯钟斯，接应米路斯却基斯（Milos Kerkez）的传中攻门破网。白礼顿曾有两次扳平良机，但迪亚高高美斯（Diego Gomez）及李维士邓克（Lewis Dunk）的射门，均被利物浦门将艾利臣（Alisson）化解。

利物浦3：0白礼顿。美联社

居迪斯钟斯为利物浦打开纪录。美联社

沙拿传射建功。美联社

56分钟，利物浦再下一城：云迪积克长传予加普，后者大脚横传予沙拿，后者再妙传予苏保斯拉尔，这名匈牙利中场劲射入网，攻入个人本季第10球。68分钟，沙拿凭个人技术扭入禁区，被柏斯高哥斯（Pascal Gross）撞跌博得12码；沙拿亲自操刀破网。

安古莫夏入球被判诈糊有争议

值得一提的是，利物浦17岁小将安古莫夏（Rio Ngumoha）后备上阵、并于比赛末段射门破网，但被判越位在先「食诈糊」；慢镜显示这次判决极具争议，但由于足总杯直到第5圈才设有VAR，安古莫夏无缘取得职业生涯首个入球。利物浦仍然以3：0击败白礼顿，晋级第5圈。