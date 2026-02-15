Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足总杯｜没VAR执法多次判决惹争议 纽卡素3：1反胜十人维拉

足球世界
英格兰足总杯第4圈，阿士东维拉主场迎战纽卡素。在没有VAR协助执法下，今场多次判决有争议，最终纽卡素以3：1反胜下半场十人应战的维拉晋级。

3次判决惹争议 纽卡素球员不满

这场在维拉公园球场上演的大战戏剧性十足。开赛 14 分钟，维拉前锋谭美阿巴谦（Tammy Abraham）接应杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）的罚球破网；他有越位嫌疑，但旁证并未举旗，而今场没有VAR协助执法。随后，维拉后卫卢卡斯迪治尼（Lucas Digne）在禁区内，用手挡出捷比亚（Kieran Trippier）的传中，但球证仅判罚球而非12码。此外，迪治尼在一次拦截中踢伤积及梅菲（Jacob Murphy），球证仅出示黄牌，令纽卡素球员极为不满。

禾达美迪打破入球荒。美联社
东拿利今场梅开二度。美联社
维拉开纪录的入球有越位嫌疑。美联社
比苏治鲁莽拦截被逐

面对多次具争议判决的纽卡素，于上半场末段总算收到好消息。维拉前场失控球，门将比苏治贸然弃门出击，在接近中圈位置以一记鲁莽拦截踢倒积及梅菲，被球证直接出示红牌驱逐。半场落后1球的纽卡素于下半场63分钟，获得一次罚球机会，捷比亚传中被后备入替的门将达米安马天尼斯（Emiliano Martinez）扑出不远，辛度东拿利的远射省中人入网，为球队扳平1：1，这是东拿尼自去年5月以来的首个入球。

禾达美迪14场入球荒告终

76分钟，东拿利再入一球，他的远射皮球直飞网窝。88分钟，禾达美迪（Nick Woltemade）近门为纽卡素射成3：1，终结了个人连续14场的入球荒。最终纽卡素以3：1反胜维拉，晋级第5圈。

