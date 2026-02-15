Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜卡尼梅开二度助拜仁挫不来梅 职业生涯轰第500球

足球世界
更新时间：05:33 2026-02-15 HKT
发布时间：05:33 2026-02-15 HKT

哈利卡尼在昨晚德甲作客云达不莱梅一役梅开二度，达成职业生涯第500个入球，助拜仁慕尼黑以3：0击败对手。拜仁继续排在联赛榜榜首，以6分领先次席的多蒙特。

拜仁慕尼黑以3：0击败云达不来梅。美联社
拜仁慕尼黑以3：0击败云达不来梅。美联社
卡尼射入12码助拜仁开纪录。美联社
卡尼射入12码助拜仁开纪录。美联社
卡尼职业生涯轰第500球。美联社
卡尼职业生涯轰第500球。美联社

卡尼今季德甲暂轰26球

拜仁取得领先来自12码，经VAR翻看后，裁定不莱梅中场利尼（Senne Lynen）在禁区内侵犯了连拿特卡尔（Lennart Karl）。12码由卡尼主射中鹄，于22分钟助拜仁打开纪录；这是这名英格兰队长今季射入的第9个12码。3分钟后，32岁的卡尼在禁区边缘起脚，皮球撞柱入网，为拜仁扩大领先优势。这记入球亦标志著他职业生涯的重要里程碑：他在球会及国家队合共上阵743场，攻入了第500个一队入球，其中100球为12码。卡尼今季已为拜仁攻入41球，其中26球来自联赛。

拜仁6分领先多蒙特

拜仁今仗美中不足的是门将纽亚（Manuel Neuer），在半场时因触伤小腿退下火线。拜仁在70分钟奠定胜局，哥列斯卡（Leon Goretzka）在禁区边控球后抽射破网，助拜仁取得3：0的胜局。拜仁赛后以18胜3和1负得57分排榜首，领先次席的多蒙特6分；拜仁下一轮将斗法兰克福，多蒙特则将于同日作客硬撼RB莱比锡。不来梅则以4胜7和11负得19分排在第16位，需要继续为护级努力。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
15小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
11小时前
宝福山骨灰被盗丨翁静晶证已寻回刘家良骨灰：好激动 稍后将安排撒灰
突发
7小时前
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 笑称世事无绝对或开迷你骚
07:23
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 预告突击入戏院谢票或开迷你骚
影视圈
11小时前
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
14小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
11小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
17小时前
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
9小时前
《爱回家》小生现身医院躺病床插喉管照曝光 疑染近日在港爆发病毒要验血：好病
《爱回家》小生现身医院躺病床插喉管照曝光 疑染近日在港爆发病毒要验血：好病
影视圈
16小时前