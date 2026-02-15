德甲｜卡尼梅开二度助拜仁挫不来梅 职业生涯轰第500球

哈利卡尼在昨晚德甲作客云达不莱梅一役梅开二度，达成职业生涯第500个入球，助拜仁慕尼黑以3：0击败对手。拜仁继续排在联赛榜榜首，以6分领先次席的多蒙特。

拜仁慕尼黑以3：0击败云达不来梅。美联社

卡尼射入12码助拜仁开纪录。美联社

卡尼职业生涯轰第500球。美联社

卡尼今季德甲暂轰26球

拜仁取得领先来自12码，经VAR翻看后，裁定不莱梅中场利尼（Senne Lynen）在禁区内侵犯了连拿特卡尔（Lennart Karl）。12码由卡尼主射中鹄，于22分钟助拜仁打开纪录；这是这名英格兰队长今季射入的第9个12码。3分钟后，32岁的卡尼在禁区边缘起脚，皮球撞柱入网，为拜仁扩大领先优势。这记入球亦标志著他职业生涯的重要里程碑：他在球会及国家队合共上阵743场，攻入了第500个一队入球，其中100球为12码。卡尼今季已为拜仁攻入41球，其中26球来自联赛。

拜仁6分领先多蒙特

拜仁今仗美中不足的是门将纽亚（Manuel Neuer），在半场时因触伤小腿退下火线。拜仁在70分钟奠定胜局，哥列斯卡（Leon Goretzka）在禁区边控球后抽射破网，助拜仁取得3：0的胜局。拜仁赛后以18胜3和1负得57分排榜首，领先次席的多蒙特6分；拜仁下一轮将斗法兰克福，多蒙特则将于同日作客硬撼RB莱比锡。不来梅则以4胜7和11负得19分排在第16位，需要继续为护级努力。