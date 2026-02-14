Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超联｜余在言回流重返东方 盼能确立在港队的正选位置

足球世界
更新时间：23:31 2026-02-14 HKT
发布时间：23:31 2026-02-14 HKT

港脚余在言(Jesse)今个转会窗重返港超联并重投东方，周六作客对北区一战中助球队以3:0取得回流后首胜，Jesse受访直言如果有机会都希望可以再次外闯，但目前也会尽全力帮助东方，他也希望能够在港队中坐稳首发位置。

Jesse上场银牌对标准流浪迎回流首秀。摄影：魏国谦
现专注于球会上 盼未来可再次外闯

Jesse去年转投中甲球会石家庄功夫，今次转会窗重返东方，他表示感受到中甲与港超有不少差别，例如主客场需要旅行到不同的地方，强度也比较上高，也认为北上的学习到足球和人生的经验十分宝贵，提到关于未来的展望，Jesse坦言自己虽然已24岁，不算太年轻但也正值当打之年，因此有机会也希望可以再外闯，他说：「可能赛季结束后，有机会我嘅选择一直系开放的，无论系喺香港定系中国，不过目前会专注喺东方，我返嚟系为咗尽力帮助球会，能够赢到呢场比赛感觉好好，我哋都非常需要今场嘅胜利。」而提到比起他离开之前的东方有什么不同时，他则认为球员和教练都已经不同了，球队有没有太多巨星需要更多的合作和默契，而且球队的核心也是在于年轻球员，目前教练和自己都是新来的，因此也需要时间适应这里的节奏，也很希望可以给予他们更多时间。

余在言周六作客对北区一战中助球队以3:0取得回流后首胜。摄影：魏国谦
全力争取港队的首发位置

Jesse在年初五的贺岁杯中也会再度为港队披甲上阵对上FC首尔，对此他也表示很高兴能够再次代表港队出战比赛，而且对手也是相当强悍的对手，因此也十分期待能在观众前上阵，而Jesse也认为东方前主帅现任港队暂代主帅Chino也能够胜任港队主教练，但明白也有很多因素影响，他认为：「我个人而言，Chino值得呢个机会，佢已经喺香港展现咗佢嘅能力，对球员非常了解而且同大家关系好好，只系仲需要啲时间。」

港队紧接着除了贺岁杯外，之后便有三月的亚洲杯外围赛作客队上印度的最后一场亚洲杯赛事，被问到这两场会不会是他证明自己而且确立自己在港队的正选地位的机会时，他则表示：「我一直都好希望自己能够确立成为正选球员，不论系球会定系港队，我都希望有发挥出自己最好的表现，证明自己可以成为最出色嘅球员，从安达臣到韦斯活执教，我都一样系出尽全力争取正选机会，就算如果不似预期我都会用专业嘅态度去面对继续努力。」

 

记者/摄影：魏国谦

