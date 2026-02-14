港超联｜高力北区进攻哑火 大久保优梅开二度助东方3:0大胜

港超联周六情人节有东方作客对高力北区，然而今日北区进攻失准，无法造成太多有威胁性攻势，反观东方有马高斯建功，再有大久保优梅开二度，助东方赠北区3蛋作情人节礼物。

大久保优梅开二度 东方3蛋赠北区

今战是2支上周末银牌齐出局的球队碰头，但东方今场快速入局，仅2分钟就有马高斯接应姚浩明传中门前顶入，为球队先开记录，17分钟又有大久保优破网，之后北区虽然也有不少机会，但始终无法攻破卡沙路的五指关，最终东方以2:0返回更衣室。

易边后北区先有机会，古杜拉窄角度起脚，但未能攻攻东方大门，东方大难不死必有后福，54分钟贺尔边路发起攻势，再有大久保优接应传中再破网射成3:0，尾段东方虽有后备入替的杨栋棋领红被逐，在踢多一人下北区随即加强攻势，但始终未能破蛋，最终苦吞3蛋落败，东方止各赛事3连败。

大久保优赛后表示很高兴可以入到2球，他也表示球队有一段时间没有赢波，因此也很开心可以帮助球队取得重要一胜，提到新任主帅文奴托利斯他说：「文奴他是一个好教练，他串连起我们，也试了很多不同的东西，因此我们今场赢了。」

记者/摄影：魏国谦