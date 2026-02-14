意甲│40岁莫迪历宝刀未老献绝杀入球 助AC米兰击败比萨SC

40岁的克罗地亚中场莫迪历(Luka Modric)仍然宝刀未老，他在周五意甲为AC米兰踢足90分钟之余，还在末段攻入奠胜入球，领军作客2:0击败比萨SC，助球队将联赛不败走势增至23场，并追平队史于意甲3分制下同期第2佳纪录。

莫迪历85分钟建功奠胜

AC米兰今场凭中场罗夫度斯卓克的入球先开纪录，但中锋富洛克于换边后射失12码未能拉开比分，主队比萨趁机由中场莱奥拿披平。莫迪历于关键时刻扭身而出，85分策动攻势后再冲入禁区，接应队友的回传冷静射入，助AC米兰险胜2:1。连同今仗，红黑军团于联赛已23场不败，期间收录15胜8和。而球队完成24轮后以53分排第2位，追平队史于意甲三分制下同期第二佳纪录，仅次于2003至04球季的61分。

将帅都赞不绝口 艾历基：很幸运拥有他﹗

将帅赛后都大赞这名40岁老将，教练艾历基表示：「我们很幸运拥有他，无论技术和性格层面，他都是一个完美的榜样。你永远都能够从他身上学习，他真的太出色了。」为莫迪历送上助攻的森梅利列斯就表示：「他太不可思议了。以他这样的年纪，仍能在比赛拚搏到底，拥有绝不退缩的欲望。和这样级数球员同场竞技，对任何人来说都是一种享受。」