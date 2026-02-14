Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯│车路士4:0侯城 柏度尼图戴帽 利安戴纳助攻帽子戏法

足球世界
更新时间：15:30 2026-02-14 HKT
发布时间：15:30 2026-02-14 HKT

周五英格兰足总杯第4圈，车路士作客4:0大胜英冠球队侯城，锋将柏度尼图(Pedro Neto)和中锋利安戴纳(Liam Delap)一起戴帽威风八面。尼图3度破门收录职业生涯首个帽子戏法；戴纳则送出3次助攻，踢出加盟蓝狮后最精彩一仗。

尼图戴帽 戴纳助攻帽子戏法

车路士今场面对英冠排第4的侯城，踢得清风送爽，出任进攻中场的柏度尼图为球队攻入第1、第2和第4球，当中首个、最后一球来自中锋利安戴纳的妙传，而后者亦助攻予翼锋艾斯迪华奥攻入第3球，收录助攻帽子戏法。两人合力带领蓝狮赢4:0，强势晋级足总杯第5圈。

戴纳踢出加盟蓝狮代表作

今次是柏度尼图职业生涯首次戴帽，英足总两轮合共攻入4球表现出众，他赛后喜言：「最重要是球队赢波，希望继续赢下去，在足总杯大胜4:0真的不容易。」而戴纳就踢出加盟车路士以来的代表作，之前23场各赛事只有2球1助攻，今仗一口气取得3次助攻，他亦满意道：「我来到车路士的目标只有一个，就是赢波。很开心见到球队有出色表现，很开心球队可以将机会转化成入球。」

