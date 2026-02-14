Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球│曼联三将明奈、劳基梳尔、哈利马古尼 有望重返英格兰代表队

足球世界
更新时间：13:17 2026-02-14 HKT
发布时间：13:17 2026-02-14 HKT

曼联最近回勇在过去9轮英超不败，阵中3位英格兰球员哈利马古尼(Harry Maguire)、劳基梳尔(Luke Shaw)和明奈(Kobbie Mainoo)亦重生，踢出近2年最高水准。消息指3人原本无望出战今夏美加墨世界杯，但他们最近的表现已令英格兰代表队主帅杜曹重新考虑，下月国际赛期大有机会重返三狮大军。

杜曹料下月重召3人

英格兰在去年11月的世界杯外围赛大军名单中，没有任何一位曼联球员，当时红魔表现平平，阵中的英格兰兵只有左闸劳基梳尔得到出场时间，哈利马古尼和明奈都不受重用，媒体当时预计三狮今夏出战世界杯时，大有机会无曼联战将，是英军参加国际大赛以来首次。

3人自2024年起未入选过英格兰

然而曼联最近的表现大有改善，马古尼、明奈及梳尔都得到看守主帅卡域克重用，3人重新进入杜曹的视野。周二英超快车曼联作客1:1赛和韦斯咸时，杜曹入场考核3人的表现，据悉他们已在这名德国籍教头的世杯候选名单内，而3月下旬友赛乌拉圭及日本的友赛，3位曼联战将大有机会重返英军。

3人已阔别三狮多时，马古尼和明奈对上一次为英军披甲是2024年9月；劳基梳尔就是24年夏天的欧洲国家杯。

