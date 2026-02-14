英超│传哈利马古尼愿大幅减人工续约曼联 拒绝其他球会报价专心等红魔

英国媒体《TEAMTalk》周五报导，曼联中坚哈利马古尼(Harry Maguire)同意球会大幅减人工的要求，将会与球会续约，继续留守球队。知情人士指这名32岁英格兰中坚一直拒绝其他球会的接洽，专心等待红魔的报价，如今终于等到球会的新约。

拒绝其他球会邀请等曼联

哈利马古尼与曼联的合约到季尾完结，他现时可以和英超以外的球会接洽，商讨加盟事宜，据悉有多间意甲和英超球会都有意在今夏免费签入他。英国媒体《TEAMTalk》透露，有不少海外球会已经与马古尼的经理人接洽，但知情人士指他拒绝所有的邀请，希望先与曼联方面确认，只有在球会明确表明不会与他续约后，才会考虑其他球会。

目前周薪19万镑 曼联要求大幅减薪

而此子近期在看守主教练卡域克麾下重生，近5轮英超俱正选上阵，场均交出0.7次抢断、0.4次拦截、3.3次争顶，对抗成功率更高达70%，证明实力依旧。消息指红魔有意与他续约，前提是要他在目前19万镑周薪的基础上大幅减人工，据报他已经同意球会的要求，只要能留守球会，不介意薪金待遇。

传有望重返英格兰大军

此外，有传英格兰代表队教头杜曹亦欣赏哈利马古尼最近的状态和表现，有意在新一期的国际赛期重召他，以考核他有否能力参加今夏的美加墨世界杯。