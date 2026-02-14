Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联卡域克当选1月份最佳领队 一原因魔迷高呼「完了」﹗

英超赛会周五公布，曼联看守主教练卡域克凭领军击败曼城和阿仙奴的成绩，当选2026年1月份英超最佳主帅。然而今季英超月份最佳教练奖项犹如魔咒，10月及11月得主鲁宾艾摩廉和马列斯卡已经下台，其余得主在当选后球队成绩下滑，难怪魔迷都高呼「完了」﹗

卡域克1月领曼联连赢曼城、阿仙奴

卡域克去月中接手曼联，上任后于1月带队踢了2场英超，先主场2:0击败曼城，继而作客3:2挫领头羊阿仙奴，赢得外界一致掌声。这名44岁少帅周五当选1月份英超最佳主帅，力压车路士主教练罗仙尼亚、般尼茅夫教头伊拉奥拿，以及已离任的诺定咸森林教练戴治成为月份最佳。

卡域克当选1月份英超最佳主帅。英超赛会X图片
卡域克力克罗仙尼亚等人当选。曼联X图片
月份最佳教头魔咒 艾摩廉、马列斯卡已下台

然而英超月份最佳教头向来是魔咒，今季情况更严重，10月份前红魔教头鲁宾艾摩廉获奖后，球队成绩急转直下，最终于去月初被辞退；11月得主车路士的马列斯卡，亦因成绩差和与高层关系紧张而下台。其余8月份得主利物浦史洛特、9月份的水晶宫主帅加斯拿、12月份得主阿士东维拉教头艾马利，都在当选后不久成绩大幅下滑，没有一人可以幸免。

球迷：卡域克转正无望﹗

难怪曼联球迷得知卡域克当选后，不约而同在社交媒体高呼「完了」，有人直言：「原本卡域克有机会转正，而家肯定无机会了﹗」

红魔球迷担心英超月份最佳主帅魔咒，在卡域克身上应验。法新社
有魔迷指卡域克转正的希望落空。法新社
