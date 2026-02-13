英超│曼联近6轮豪取14分成绩最好 一队同样取得4胜2和不败

第26轮英超于周四全部完成，榜首阿仙奴作客仅1:1赛和宾福特，近6轮联赛只有2胜3和1负，期内15分只取9分，是过去6场得分第7多的球队。而期间取得最多分数的队伍，就是同得4胜2和共得14分的曼联和般尼茅夫，前者得失球差更好是近6轮表现最好的球队。

曼联近6轮收录4胜2和

曼联在过去6轮英超，分别击败曼城、阿仙奴、富咸和热刺，并赛和韦斯咸及般尼，4胜2和收录14分，期间入13球失7球，得失球差为正6球。而般尼茅夫同期亦有4胜2和，但他们期内入12球失7球，得失球差为正5球，红魔就成为近6轮英超成绩最好的球队，般尼茅夫居次。

阿仙奴过去6场已失6分

而近6轮成绩第3好的球队，是收录4胜1和1负得13分的车路士；第4位是3胜2和1负得11分的曼城；韦斯咸及宾福特以10分排5、6位；榜首阿仙奴以2胜3和1负得9分排第7，同时代表他们在近6轮里失掉6分。至于利物浦就录得胜、和、负各2，以8分成为过去6场得分第9的球队；现时排积分榜第10位的阿士东维拉，近6轮同样得2胜2和2负，是期间得分第10多的球队。

阿仙奴过去6轮共得9分。路透社

近6轮英超，阿仙奴已失了6分。路透社

