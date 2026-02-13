Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴榜首优势减至4分 阿迪达：最紧要冷静﹗唔好慌﹗

足球世界
更新时间：15:59 2026-02-13 HKT
发布时间：15:59 2026-02-13 HKT

阿仙奴在周四英超快车作客仅与宾福特赛和1:1，榜首领先优势由本轮前的6分，缩减至现时的4分。该队再次被次席的曼城追近，外界都担心他们能否应对争冠压力，领队阿迪达指现阶段最重要是保持冷静，不要惊慌，只要能够保持专注，可以化解任何问题和压力。

阿仙奴优势由6分减至4分

今场阿仙奴由翼锋马度基头槌建功先开纪录，可是宾福特靠界外球手榴弹战术，锋将路易斯朴达顶入追平，双方最终赛和1:1。枪手和波仅得1分；次席曼城本轮就主场3:0大胜富咸，前者的领先优势由6分减至4分，相隔3轮再次只有4分优势。由于阿仙奴近年多次于领放下崩盘，当中多次被蓝月后来居上夺冠，外界担心历史再次重现。

阿迪达：而家最紧要冷静﹗

阿迪达就指现阶段最紧要够冷静：「(冷静)是我们必须要做的，不要慌乱。我们要全力以赴，备战每一场比赛，力争胜利。我们能做的就是继续专注，需要从整体和个人层面提升水准，每周都比对手做到更好，这状态要持续到5月。」中场迪格兰赖斯就指球队仍有4分优势，在水平极高的英超联赛中，追近拉开是十分平常的事。

