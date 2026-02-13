英超｜阿仙奴被宾福特逼和 榜首优势减至4分

今轮英超快车尾场，阿仙奴在作客宾福特的争标关键战中，仅被对方以逼和1：1 。由于曼城在较早前的比赛中击败富咸，「兵工厂」在积分榜的领先优势已由6分收窄至4分，争标形势渐趋白热化。

中坚沙列巴病倒缺阵 兵工厂进攻乏味

今仗阿仙奴有防线核心威廉沙列巴（William Saliba）因病缺阵，面对今季主场仅输过2场、组织严密的宾福特，阿仙奴上半场表现沉闷，迟迟未能撕破对方防线。双方半场未开纪录。

马度基为阿仙奴先开纪录。（美联社）

阿仙奴领先优势减至4分。（美联社）

路易斯扑达为宾福特扳成平手。（美联社）

马度亚基先开纪录 宾福特手榴弹战术扳平

僵局直到换边后第16分钟才打破，阿仙奴凭借今场担任正选的轩卡派尔（Piero Hincapie）传中，马度基（Noni Madueke）于远柱接应，以一记精彩的头槌顶向反方向入网，助兵工厂领先1：0。落后的主队立即反扑，71分钟，他们利用其招牌式的「手榴弹」战术还击，米高卡约迪（Michael Kayode）掷出长距离界外球，云丹贝治（Sepp van den Berg）头槌二传，路易斯朴达（Keane Lewis-Potter）伏兵门前顶入扳平。

阿仙奴领先优势进一步缩减

虽然阿仙奴领队阿迪达随即换入布卡约沙卡（Bukayo Saka）、加比尔马天尼利（Gabriel Martinelli）及卡拉费奥利（Riccardo Calafiori）加强进攻，但今场进攻效果一般。战至补时阶段，马天尼利的劲射被宾福特门将基利靴（Caoimhin Kelleher）神勇化解；而宾福特前锋伊戈泰亚高（Igor Thiago）末段的绝杀机会，亦被阿仙奴后卫基斯甸摩斯基拿（Cristhian Mosquera）关键拦截，无法绝杀。最终，双方各一言和，阿仙奴痛失两分。「枪手」赛后以17胜6和3负得57分排榜首，但领先次席的曼城的优势收窄至4分。