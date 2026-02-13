足球｜杜曹续约英格兰至2028年　粉碎曼联挖角传闻

英格兰足总（FA）正式宣布，代表队领队杜曹（Thomas Tuchel）已签署续约协议，合约期将延长至2028年欧洲国家杯后完结。这名52岁德国名帅自2025年1月上任后，球队战绩稳步上扬，其合约原定于今夏世界杯后届满，现在英足总则决定提前与其续约，令大军专心备战世界杯。

粉碎曼联挖角传闻

由于曼联看守领队卡域克（Michael Carrick）的任期仅至季尾，外间一直盛传杜曹是执教「红魔」的热门人选。如今他决定续约，英足总行政总裁般宁咸（Mark Bullingham）坦言，此时续约是为了排除外界猜测及合约谈判可能带来的分心。而杜曹对续约表示极度兴奋：「我热爱来到这里之后的每一分钟，这早已不是什么秘密；能继续担任这个职位，我感到非常快乐与自豪。」

杜曹与英格兰续约至2028年。（美联社）

英格兰在欧国联与西班牙、克罗地亚和捷克同组。（美联社）

杜曹与英格兰续约，卡域克留任机会大增。（美联社）

主场出战欧国杯成续约关键

杜曹形容续约英格兰是其「梦寐以求的工作」，更直言这份工作激发了他的活力。他的目标亦剑指2028年，由英格兰、威尔斯、苏格兰及爱尔兰联合主办的欧洲国家杯。杜曹表示：「2028年欧国杯将会是非常特别的赛事。作为教练，没有什么比在最大的舞台上，与最强的对手竞争更令人渴望。」 他补充，足总与球迷的全力支持对他的决定相当重要：「当被问及是否愿意继续这份梦想职业时，我毫不犹豫地答应了。」

除了杜曹本人，他的幕后团队包括教练安东尼巴利（Anthony Barry）及希拉里奥（Henrique Hilario）等亦悉数续约至2028年夏季，确保教练团的稳定性，力求在接下来的世界杯及未来的欧国杯冲击冠军。