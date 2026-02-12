英超｜森林新帅5大人选 前狼队主帅佩雷拉被捧为热门

诺定咸森林一季内三度换帅，在解雇仅执教四个月的戴治（Sean Dyche）后，球会已火速展开新帅的遴选工作。这个英超「烫手山芋」由谁接手，引发外界诸多揣测。目前，多位赋闲在家的领队均成为潜在人选，包括狼队前主帅佩雷拉、白礼顿前教头迪沙比，以至刚被热刺辞退的汤马士法兰等，当中佩雷拉最被睇好。

佩雷拉属热门接任人

被视为头号热门的，是狼队前主帅佩雷拉（Vitor Pereira）。讽刺的是，他本人上季亦是被狼队解雇，但他此前曾带领球队成功护级，更与球迷在酒吧一同庆祝，证明他有带领球队走出困境的「救火」能力。虽然其整体执教纪录因上季的灾难而蒙上阴影，但对于目前只求护级的森林来说，他或许是最务实的人选。

马列斯卡未必适合打护级战

另一位意大利籍教头马列斯卡（Enzo Maresca）亦在考虑之列。不过，外界质疑他偏向主动进攻的风格，是否适合带领球队打护级战，加上他此前在车路士亦与高层闹不和，能否与作风同样强硬的森林班主合作，将是一大疑问。

汤马士法兰擅长带弱旅

刚刚被热刺辞退的汤马士法兰克（Thomas Frank）亦是人选之一。他在宾福特的成功，证明他擅长以「弱队」姿态打出成绩，并能提升球员水平，其冷静的头脑正正是森林目前所需。但他在热刺的失败经历，亦引发他是否「体系教练」的质疑，他能否适应森林混乱的管理环境，将是其一大考验。

迪沙比性格火爆

另一位意大利籍教头罗拔图·迪沙比（Roberto De Zerbi）亦是潜在的「黑马」。他以打造悦目进攻足球见称，但其火爆性格亦是计时炸弹。森林冒险聘请一位崇尚进攻的教练，很可能重蹈另一位前帅普斯迪高古的覆辙，风险极高。

苏斯克查未有执教一段时间

最后，刚在曼联帅位之争中不敌卡域克的苏斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）亦有可能成为目标。他有执教卡迪夫城护级及带领曼联争标的经验，亦是「失业大军」中名气较大的一员。但这对他而言无疑是「降格」，加上他已有一段时间没有执教，能否立即应付英超护级的巨大压力，仍是未知之数。