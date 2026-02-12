英超｜传热刺属意希汀加当看守领队 普捷天奴夏天正式接掌球队

英超周三宣布炒掉领队汤马士法兰（Thomas Frank）后，据报球会打算先任命一位看守领队执教至季尾，留待今夏物色新任正式主帅。上月才加入教练团的前荷兰国脚希汀加（John Heitinga）是看守领队的热门人选之一，而前领队普捷天奴（Mauricio Pochettino）则被传有机会在今夏回归执教。

传希汀加当看守领队

据悉热刺会先聘请一名看守领队执教至季尾，教练团成员之一的希汀加属热门人选。希汀加去年离开利物浦领队史洛特的教练团，到荷甲执教阿积士，但领军不足6个月被解雇；上月才加入热刺的教练团。另一位看守领队热门人选是球会名宿罗比坚尼（Robbie Keane），他目前在匈牙利球队费伦斯华路士执教，成绩不俗，其球会背景及个人魅力或能重新凝聚球队士气。

等普捷天奴夏天正式领军

至于夏季的正式主帅人选，普捷天奴无疑是球迷和管理层心目中的大热。在周二不敌纽卡素的比赛中，球迷已高唱其名字。据了解，普捷天奴与美国国家队的合约将在六月世界杯后结束，届时他将恢复自由身，并倾向重返他仍然居住的英格兰球坛执教。

迪沙比亦在考虑之列

不过，若热刺等到夏天才作决定，将会有更多人选浮上水面。白礼顿前主帅、刚与马赛分手的迪沙比（Roberto De Zerbi）是另一位潜在目标，但他火爆的性格及早前对格连活特（Mason Greenwood）的高度评价，或会引起争议。此外，般尼茅夫的伊拉奥拿（Andoni Iraola）及利物浦帅位未稳的史洛特（Arne Slot）等，都可能成为目标。整个遴选过程将由球会行政总裁云卡迪咸（Vinai Venkatesham）及体育总监兰治（Johan Lange）主导。