英超｜森林周三公布炒戴治 今季第三次易帅

英超护级球队诺定咸森林周三与狼队互交白卷后，球会随即发表声明宣布解雇仅上任四个月的领队戴治（Sean Dyche）。戴治已是森林今季解雇的第三位主帅，前两位分别是纽奴（Nuno Espirito Santo）及普斯迪高古（Ange Postecoglou）。

领军22战仅取18分

现年54岁的戴治在去年十月接掌球队时，森林排英超尾3，距离安全区尚有两分差距；如今他被辞退，球队排尾4高出降班区3分。在他执教的22场联赛中，森林仅取18分。不过，他成功带领球队杀入欧霸杯附加赛，将于下周作客伊斯坦布尔，与费伦巴治进行首回合的较量。球会在声明中感谢了戴治及其团队的努力，并祝愿他们未来好运，但表示现阶段不会再作进一步评论。

领军森林仅4个月

据《每日邮报》报导，狼队前主帅佩雷拉（Vitor Pereira）是接替帅位的热门人选。讽刺的是，佩雷拉本人亦是在去年十一月因开季战绩不佳而被狼队解雇，但他此前在2024年十二月接手狼队后，曾成功带领球队轻松护级。

戴治：接受班主的选择

对于被炒，戴治本人似乎早有心理准备，并坦然接受。他表示：「如果班主想作出改变，那是他的决定。这就是现今的足球，这就是现实。但我不是在质疑班主，他从头到尾都对我绝对公平，我也对他很坦诚，每一步都告诉他真相。」他续说：「我是一个现实主义者，我明白最近几场比赛后，这里的舆论声音发生了巨大变化，要求很高，而且越来越高，期望也立即增长。当我接手这份工作时，我没有任何幻想。英超没有捷径可走，我们并非处于糟糕的连败中，但我们处于积分榜的错误一端，赛果说明了真相。现在的审查来得更快，每个人都想要更多，而且想更快得到。」