英超｜7分钟入3球！般尼绝地反胜水晶宫 16场不胜告终
更新时间：08:14 2026-02-12 HKT
发布时间：08:14 2026-02-12 HKT
面临降班威胁的般尼，今晨英超作客水晶宫落后两球下，凭借上半场末段7分连连入3球，以3：2反胜。般尼取得自去年10月以来、跨越17 场联赛的首场英超胜仗。
佐真拿臣梅开二度
般尼自去年10月26日击败狼队后，在英超一胜难求。是役他们开赛处于劣势，水晶宫凭新兵佐真拿臣上半场梅开二度领先。他先在17分钟接应阿当华顿的长传劲射破网，是他加盟后的首个入球。33分钟，拿臣今次接应谢法臣利马的传中球顶入远柱，助水晶宫领先至 2：0。
般尼在开赛首39分钟连一次中目标射门都没有，但客军随后却以令人难以置信的方式结束上半场；他们在7分钟内连入3球。首先是汉尼拔于40分钟接应马卡斯艾活士的底线回传，射成较接近比数。4分钟后，查顿安东尼地波射入近柱，助般尼扳平2：2。
般尼落后安全区9分
上半场补时2分钟，般尼惊天大逆转，水晶宫门将轩达臣扑出巴斯咸菲利斯的头槌后，皮球弹中谢法臣拿马的脚部反弹入网。般尼凭着这个乌龙球，以3：2戏剧反胜水晶宫完场，16胜不胜告终。般尼赛后以4胜6和16负得18分续排尾二，落后安全区、第17位的诺定咸森林9分。水晶宫则以8胜8和10负得32分，排在第13位。
