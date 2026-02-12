英超｜利物浦破新特兰今季联赛主场不败身 远藤航受伤担架抬离场

利物浦今晨英超快车作客新特兰，凭云迪积克于61分钟一箭定江山，以1：0击败「黑猫」，打破对手今季英超主场不败金身。

云迪积克一箭定江山。美联社

远藤航受伤倒地。美联社

史洛特上前了解爱将伤势。美联社

利物浦在上半场控球率高达68%，面对新特兰的严密防线，有域斯差点打破僵局；30 分钟，这名德国球星在禁区外右脚施射，被新特兰门将路夫斯扑出底线。数分钟后，域斯在禁区内左脚抽射中柱，随后的头槌攻门再次被路夫斯化解，助新特兰半场保住不失。

云迪积克一箭定江山

「红军」今场比赛大部分时间都占据主动，比赛进行到61分钟，利物浦的云迪积克接应沙拿开出的角球头槌攻门，守在门线上的新特兰球员哈比迪亚拉尝试解围却欲救无从，只能看著皮球入网。最终利物浦以1：0小胜新特兰，打破黑猫今季联赛主场不败之身。美中不足的是，今场客申右闸的远藤航于69分钟不慎触伤脚踝，需要由担架抬离场。

红军收窄与曼联、车路士分差

今场胜仗是利物浦进入2026年以来，第二场英超胜仗，赛后红军以12胜6和8负得42分排第6，把握第4、5位的曼联和车路士今轮均和波失分，收窄分差；红军落后第5的车仔2分，落后第4位的曼联3分。新特兰则以9胜9和8负得36分，排在第11位。