Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜施美安传射建功 曼城上半场入3球轻取富咸

足球世界
更新时间：06:13 2026-02-12 HKT
发布时间：06:13 2026-02-12 HKT

曼城今晨英超快车，凭上半场连入3球，主场以3：0轻取富咸。「蓝月」暂时落后榜首的阿仙奴3分但踢多场，阿仙奴将于今晚深夜作客宾福特。

曼城3：0富咸。美联社
曼城3：0富咸。美联社
曼城上半场连入3球。美联社
曼城上半场连入3球。美联社
施美安传射建功。美联社
施美安传射建功。美联社

施美尼入加盟后第5球

曼城于24分钟打开纪录，一次右路传中，夏兰特于禁区内头槌点前，由安东尼施美安近门加一脚破网，是他1月由般尼茅夫加盟后，为蓝月轰入的第5球。施美安于6分钟后贡献助攻，他于左路推进后，直线传球予尼高奥莱利，后者第一时间起左脚抽网顶入网。39分钟，夏兰特在禁区顶起左脚射地波，射破富咸门将宾特尼奴的十指关。

落后阿仙奴3分踢多场

曼城遥遥领先3：0，富咸于42分钟有破蛋的黄金机会，鲁尔占美尼斯接应直线后形成单刀，他并不贪功选择横传，但史密夫路维来迟一步，皮球略门而过。两军于下半场再无增添纪录，最终曼城以3：0轻取富咸，赛后以16胜5和5负得53分续排次席，暂时落后阿仙奴3分但踢多场。阿仙奴将于今晚深夜出击，作客宾福特。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
11小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
14小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
22小时前
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
影视圈
17小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
19小时前
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
影视圈
9小时前
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
影视圈
12小时前