英超｜施美安传射建功 曼城上半场入3球轻取富咸

曼城今晨英超快车，凭上半场连入3球，主场以3：0轻取富咸。「蓝月」暂时落后榜首的阿仙奴3分但踢多场，阿仙奴将于今晚深夜作客宾福特。

曼城3：0富咸。美联社

曼城上半场连入3球。美联社

施美安传射建功。美联社

施美尼入加盟后第5球

曼城于24分钟打开纪录，一次右路传中，夏兰特于禁区内头槌点前，由安东尼施美安近门加一脚破网，是他1月由般尼茅夫加盟后，为蓝月轰入的第5球。施美安于6分钟后贡献助攻，他于左路推进后，直线传球予尼高奥莱利，后者第一时间起左脚抽网顶入网。39分钟，夏兰特在禁区顶起左脚射地波，射破富咸门将宾特尼奴的十指关。

落后阿仙奴3分踢多场

曼城遥遥领先3：0，富咸于42分钟有破蛋的黄金机会，鲁尔占美尼斯接应直线后形成单刀，他并不贪功选择横传，但史密夫路维来迟一步，皮球略门而过。两军于下半场再无增添纪录，最终曼城以3：0轻取富咸，赛后以16胜5和5负得53分续排次席，暂时落后阿仙奴3分但踢多场。阿仙奴将于今晚深夜出击，作客宾福特。