英超｜热刺宣布解雇主帅法兰克 赛后曾指帅位安稳转头被炒

英超球会热刺（Tottenham Hotspur）周二晚在主场以 1-2 不敌纽卡素后，翌日（11日）正式宣布，解除主教练汤马士法兰克（Thomas Frank）的职务。这位丹麦籍教头在败予喜鹊的联赛后称日前才与球会管理层会面，并称自己获老板支持继续执教，怎料不足24小时后就官宣被炒。

法兰克带领热刺战绩低迷。路透社

热刺在英国时间周三上午发表官方声明宣布法兰克离任，并指球会的管理层一直致力给予他所需的时间和支持构建球队：「然而，鉴于球队的战绩及表现，董事会认为有必要在球季目前的阶段作出改变。」

球会在声明中亦感谢法兰克倾尽全力推动球会发展，并祝愿他未来一切顺利。

踏入2026未尝一胜黯然下课

法兰克在北伦敦执教8个月一直未能扭转球会的低迷表现，周二联赛不敌纽卡素成压垮骆驼的最后一根稻草。皆因这场败仗令热刺在英超积分榜上跌至第 16 位，仅比降班区高出 5 分，护级形势岌岌可危。踏入 2026 年以来，热刺在联赛中未尝一胜，主场战绩更是惨不忍睹，近 5 仗得 2 和 3 负，球迷的不满情绪在对阵纽卡素一役中彻底爆发。

现年 52 岁的法兰克于 2025 年 6 月接替普斯迪高古（Ange Postecoglou）出任热刺主帅。此前他在宾福特（Brentford）执教七年，成绩斐然，但未能将成功经验复制到这家北伦敦豪门。据悉，球会董事会认为在赛季关键时刻，必须做出改变以挽救球队的命运。 目前热刺尚未公布继任人选，但外界盛传刚离开马赛的迪沙比（Roberto De Zerbi）是热门接手人选之一。

记者：胡恩汛