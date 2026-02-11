Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲│迪沙比与马赛结束合作 传有意重返英超 曼联视为接任人选

足球世界
更新时间：14:15 2026-02-11 HKT
发布时间：14:15 2026-02-11 HKT

法甲球会马赛周二与教练迪沙比(Roberto De Zerbi)共同宣布，双方协商后决定提早结束合作，即时生效。消息指这名曾在白礼顿执教两季的46岁意大利教头，希望回归英超任教，曼联和同市的曼城都将他列入为候帅新帅名单，预计红魔日内会主动接触。

双方共同宣布结束合作

马赛周二在官网发布公告，指球会与教练迪沙比协商后，一致决定即时结束合作关系，双方的合约原本到2027年夏天才届满。马赛的公告表示：「在球会全体关联方(老板、主席、足球总监及主教练)参与商讨后，各方决定对一队主帅位置进行调整。这是一个经过深思熟虑后做出的集体性、艰难决定，旨在维护球会利益，以完成本季挑战。」球会并感谢迪沙比的投入和奉献，称赞他去季领军取得法甲第2名。

马赛和迪沙比共同协商后结束合作关系。路透社
迪沙比是马赛于21世纪胜率最高的教练。路透社
传希望回归英超

迪沙比是马赛于21世纪正式比赛中胜率最高的教头，达到57%，但球队刚周日联赛作客净吞巴黎圣日耳门5蛋，目前仅排第4位，加上欧联未能跻身淘汰赛，欧洲超级杯亦不敌PSG，据报因成绩未如理想才离任。而这名曾在2022至24年教过白礼顿的意大利教头，据报想回归英超执教，曼联和曼城都将他列入候选名单。

据报曾执教白礼顿的迪沙比，渴望回归英超。路透社
曼联、曼城列入候选名单

红魔上月辞退鲁宾艾摩廉后，委任卡域克为看守主教练至季尾，期间一直接触不同人选，迪沙比是他们的目标之一。如今这名46岁教头提早离任，消息人士指曼联日内会主动联络他，以了解其去向和未来规划。而曼城亦未雨绸缪，他们不排除哥迪奥拿会在夏天离任，所以正著手寻找接班人。

