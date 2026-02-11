英超│曼联中锋施斯高开窍 近5轮入4球效率高企

曼联虽然在周二英超快车仅1:1作客赛和韦斯咸，未能将联赛连胜走势增至5场，但中锋班捷文施斯高(Benjamin Sesko)又有入波，英超近5次上阵共入4球，比起头16场只入2球，效率大增。这名斯洛文尼亚中锋满意自己的入球，看守主帅卡域克亦大赞他已经开窍。

头16场英超入2球 近5次入4球

班捷文施斯高今场补时6分钟，乖巧接应阿密特迪亚路的传中「逗射」入网，助曼联作客1:1逼和韦斯咸。这名22岁斯洛文尼亚中锋近5次英超上阵合共攻入4球，比起前16次出场只入2球，效率大有改善，证明已开始适应英超的节奏，看守主帅卡域克大赞他：「这是精彩的射门，他又做到了。这个入球非常重要，我为他感到高兴。他目前状态很好，证明自己有能力取得入球，将来只会继续进步。」

施斯高近况胜豪门中锋

施斯高亦满意取得入球：「我对自己取得入球很满意，但不满意和波。当然对手的反击非常厉害，我们最终赛和1:1，这个结果对球队仍非常重要。」值得一提，施斯高的状态比起一众豪门中锋要好，曼城的艾宁夏兰特近5轮英超入2球；利物浦艾基迪基同样是5轮2球；阿仙奴中锋约基利斯就5场入3球。

