英超│热刺又输近8轮不胜 法兰克称获老板全力支持 「我相信自己系正确人选」

周二英超快车，热刺主场1:2不敌纽卡素，连续8轮不胜，赛后已跌至16位，距离降班区域只有5分差距。然而该队主教练汤马士法兰克(Thomas Frank)指自己近日才与球会老板倾谈过，其帅位安稳，并指是各种因素叠加起来才导致成绩未如理想，至今仍百分百相信自己是热刺主帅的正确人选。

热刺今场有11人缺阵

热刺今场在10位球员受伤，以及队长兼中坚基斯甸罗美路停赛下，残阵出战纽卡素，完半场前被敌卫马历泰奥在一次罚球攻势中近门补射破网，落后一球返回更衣室。他们在换边后有客串右闸的艾查格雷于角球混战中门前射入，可是追和后仅4分钟再次失守，让喜鹊中场积及蓝斯禁区内射入，最终输1:2。

近8轮英超仅4和4负

连同今仗，热刺近8轮英超不胜，只得4和4负的劣绩，赛后被列斯联压过跌至16位，比18位的韦斯咸仅多5分，卷入降班漩涡。该队主教练汤马士法兰克面对的压力更大，但他矢言获老板支持：「我昨日(周一)和老板倾谈过，帅位没有岌岌可危。我理解大家的沮丧，最简单的做法是把责任推到我身上。我会日夜不停工作，努力扭转局势，但这并非是我一人的责任，我是其中一份子。」

法兰克：同老板倾过，帅位无岌岌可危﹗

法兰克指球队陷入困境是多个因素叠加起来：「我们有很多球员受伤，还有停赛，今场开赛30分钟又有一位球员未能坚持，这对我们来说是雪上加霜，但我从没抱怨过。」他续指仍百分百确定自己是热刺主帅的正选人选，「在这情况要保持冷静，继续前进、继续战斗，继续做正确的事情。」

