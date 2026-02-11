Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│热刺又输近8轮不胜 法兰克称获老板全力支持 「我相信自己系正确人选」

足球世界
更新时间：12:00 2026-02-11 HKT
发布时间：12:00 2026-02-11 HKT

周二英超快车，热刺主场1:2不敌纽卡素，连续8轮不胜，赛后已跌至16位，距离降班区域只有5分差距。然而该队主教练汤马士法兰克(Thomas Frank)指自己近日才与球会老板倾谈过，其帅位安稳，并指是各种因素叠加起来才导致成绩未如理想，至今仍百分百相信自己是热刺主帅的正确人选。

热刺今场有11人缺阵

热刺今场在10位球员受伤，以及队长兼中坚基斯甸罗美路停赛下，残阵出战纽卡素，完半场前被敌卫马历泰奥在一次罚球攻势中近门补射破网，落后一球返回更衣室。他们在换边后有客串右闸的艾查格雷于角球混战中门前射入，可是追和后仅4分钟再次失守，让喜鹊中场积及蓝斯禁区内射入，最终输1:2。

近8轮英超仅4和4负

连同今仗，热刺近8轮英超不胜，只得4和4负的劣绩，赛后被列斯联压过跌至16位，比18位的韦斯咸仅多5分，卷入降班漩涡。该队主教练汤马士法兰克面对的压力更大，但他矢言获老板支持：「我昨日(周一)和老板倾谈过，帅位没有岌岌可危。我理解大家的沮丧，最简单的做法是把责任推到我身上。我会日夜不停工作，努力扭转局势，但这并非是我一人的责任，我是其中一份子。」

法兰克：同老板倾过，帅位无岌岌可危﹗

法兰克指球队陷入困境是多个因素叠加起来：「我们有很多球员受伤，还有停赛，今场开赛30分钟又有一位球员未能坚持，这对我们来说是雪上加霜，但我从没抱怨过。」他续指仍百分百确定自己是热刺主帅的正选人选，「在这情况要保持冷静，继续前进、继续战斗，继续做正确的事情。」

相关报导：英超｜热刺主场不敌纽卡素　联赛跌至第16名

相关报导：体坛早报｜曼联连胜告终「剪发哥」心碎了 车路士、热刺齐失分

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
23小时前
港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线列车服务受阻一小时
00:34
港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务一度暂停近1小时
突发
3小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
4小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
23小时前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
17小时前
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
政情
3小时前
加拿大卑诗省发生校园枪击案，消息指最少有10人死亡。法新社
加拿大卑诗省校园枪击 警方：包括疑凶至少10人死亡
即时国际
1小时前
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
3小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
22小时前