英超│曼联周末无赛事 休息两星期先再出战 卡域克：留守曼市俾球员抖下

曼联在周二英超快车作客1:1赛和韦斯咸，冲击5连胜失败后，周末因为上演足总杯而没有比赛，直到本月23日才会再上征途。球队有两星期空档，早前有传他们将拉队前往西亚集训，期间不排除踢友赛掘金增加收入，但看守主教练卡域克表示大军会留守曼彻斯特恢复，队中有不少球员有小伤在身，会把握这段时间休养。

23号再上征途斗爱华顿

本周末英超让路，上演英格兰足总杯第4圈，由于曼联在第3圈不敌白礼顿，球队无需出战，直到下轮联赛才会再止征途，在本月23号作客斗爱华顿，换句话说将有整整13天的休息时间。早前有报导指红魔会趁这空档，到天气和暖的西亚集训，期间或会安排一些友赛增加收入。

曼联到本月23号才再上征途，卡域克表示大军会留守曼市。法新社

卡域克指不少球员有轻伤在身，会趁机休养。法新社

大军留守曼市休息调整

然而卡域克表示大军会留守曼彻斯特：「我们会留在曼彻斯特，这是一个很好的机会，可以稍微放松一下。一些球员身上都有小伤小痛，还有一些肌肉拉伤，我们可以进行一些清理，在这个阶段十分重要。」这名44岁少帅续指球员们亦可趁机清空思想：「他们需要深呼吸，好好消化一下我们在这段时间的处境。然后回来，从中吸取教训，以更强的资态回归，然后进行一些高质量的训练。」

