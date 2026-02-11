英超│曼联连胜终止 卡域克指悲喜参半：「无可能场场都赢﹗」

周二英超，曼联凭前锋班捷文施斯高(Benjamin Sesko)补时6分钟的入球，作客1:1逼和韦斯咸抢得1分，但连胜走势定格在4场。该队看守主教练卡域克(Michael Carrick)上任后全胜的走势告一段落，他矢言感觉喜坏参半，皆因球队未能发挥最佳出平，但最后时刻孤注一掷全员出击，成功把握机会取得入球，加上无可能场场比赛都赢，5场有4胜1和已经是积极的讯号。

施斯高补时6分钟追和

今场曼联先失守，韦斯咸中场汤马士苏锡克于50分钟快步入小禁区，接应查洛保云的传中近门射入。他们之后群起反扑，卡斯米路一度顶入，可是因越位在先被VAR推翻，眼看以为要全失3分之际，翼锋阿密特迪亚路右路左脚传中，射手班捷文施斯高前柱接应乖巧「逗射」入网，绝境下追和1:1。

接手后录4胜1和保持不败

然而红魔的英超连胜走势定格在4场，卡域克接手曼联后全胜之旅告一段落，他认为悲喜参半，球队今仗未能发挥最佳水平，韦斯咸有效地限制了他们的进攻空间，理解球员感到沮丧和失望，但同时指追和证明球队的韧性：「最后时刻我们把握机会攻入一球，这很好，也让我们意识到有能力做到这一点。这是一个好兆头，是非常宝贵的品质。」

卡域克在比赛期间一直「谂计」。法新社

卡域克指近5场收录4胜1和，已经收货。法新社

卡域克满意球队追和。法新社

卡域克：无可能场场都赢﹗

卡域克续指无可能场场赢，近5场的成绩已经收货：「我们不可能每场比赛都赢，当然也不想空手而回。现在我们应该冷静下来，好好反思一下，将这5场比赛放在一起比较，赢了4场，只有一场和局，这是一个非常积极的讯号。」

